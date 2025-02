ZET sljedeći tjedan mijenja raspored polazaka na čak 23 autobusne linije: Reducira se vozni red

Zbog školskih praznika koji traju od ponedjeljka, 24. veljače do petka, 28. veljače, u primjeni će biti prilagođeni raspored polazaka na brojnim autobusnim linijama ZET-a, javljaju iz gradskoj prijevoznika. Popis je poduži, a donosimo ga u nastavku. Uključene su 23 autobusne linije, dok se na tramvajskima ne mijenja raspored polazaka. Od autobusnih linija to su:



107 (Jankomir - Žitnjak), 109 (Črnomerec - Dugave), 110 (Savski most - Botinec), 112 (Savski most - Lučko), 115 (Ljubljanica - Špansko - Jankomir), 118 (Trg Mažuranića - Voltino), 119 (Črnomerec - Podsused most), 120 (Črnomerec - Gajnice - Prečko), 127 (Črnomerec - Mikulići), 128 (Črnomerec - Lukšić), 134 (Črnomerec - Prečko), 172 (Črnomerec - Zaprešić),

201 (Kaptol - Kvatemikov trg), 202 (Kvaternikov trg - Kozjak), 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg), 208 (Dubrava - Vidovec), 209 (Dubrava - Čučerje), 215 (Kvaternikov trg - Trnava), 216 (Kvaternikov trg - Resnik - lvanja Reka), 227 (Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko dolje), 230 (Dubrava - Granešinski Novaki), 263 (Dubec - Sesvete - Kašina - Planina Gornja), 269 (Borongaj - Sesvetski Kraljevec - lver) i 276 (Kvaternikov trg - lvanja Reka - Dumovec).



Vozne redove možete pročitati ovdje.