ZET-ovi vozači već dobili naputke za uštedu energije: 'Moguća je i prilagodba temperatura u vozilima'

Gradski prijevoznik ZET odlučio je slijediti korake svojih 'kolega' u Europi pa su tako vozači već dobili naputke kojima će maksimalno uštedjeti na gorivu i energiji.

Kako su poručili iz ZET-a za Dnevnik.hr, ''oni kontinuirano prate situaciju s porastom cijena energenata i provode aktivnosti na smanjenju troškova, a da se istovremeno nastavi pružati visoka razina kvalitete usluge prijevoza putnicima''.

S obzirom na porast cijena energenata uzrokovanih krizom zbog rata u Ukrajini, ZET poručuje kako su vozači tramvaja dobili naputke za ''primjenu vožnje kojima se smanjuje potrošnja električne energije''.

''Također, tramvajska vozila imaju mogućnost rekuperacije električne energije, odnosno kod kočenja električnu energiju vraćaju u energetsku mrežu, u energetski sektor u kojem se nalaze. Tu energiju koristiti drugi tramvaj koji ubrzava, dok se jedan dio te energije koristi u tramvaju za ostale sustave'', pojasnio je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Iz tvrtke podsjećaju i kako vozače kontinuirano podsjećaju na primjenu ''defanzivne vožnje'', kojom se postiže ušteda.

''Smanjenju potrošnje, kao i očuvanju okoliša, doprinosi se i kontinuiranom modernizacijom voznog parka kroz nabavku novih autobusa visoke EURO6 norme, poput 65 autobusa čiju isporuku očekujemo do kraja godine'', objasnili smo.

''Svakako se razmatraju i mogućnosti uštede energije prilagodbom temperature u vozilima u nadolazećim zimskim mjesecima, u dijelu voznog parka gdje tehničke karakteristike vozila, odnosno sustava za grijanje to dozvoljavaju, s obzirom na to da je u dijelu vozila sustav tvornički podešen i automatiziran'', dodali su.

Zeba je komentirao i što je s mobilnom aplikacijom ZET-a kojom će se putnicima nuditi jednostavnije plaćanje prijevozne usluge.

''Nakon registracije, odnosno izrade korisničkog računa, korisnici će u aplikaciji putem odgovarajuće platforme moći nadoplaćivati sredstava koja će koristiti za kupnju karata. Predviđeno je da se putem aplikacije može obaviti kupnja pojedinačnih karata, kao i registracija aktivne karte prilikom presjedanja u drugo vozilo. Također će se moći kupiti i mjesečni, odnosno godišnji kupon, no za to će prethodno biti potrebno na prodajnim mjestima ZET-a otvoriti korisnički račun uoči prve transakcije'', pojasnio je, no nije naglasio kada se očekuje i početak njenog rada.

>> VIDEO Zbog snimanja filma Canary Black tramvaji neće voziti centrom Zagreba čak 6 večeri!