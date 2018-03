Zebrama na Glavnom kolodvoru semafori, koje je Grad planirao još prije 10 godina

“Ajde, brže malo, nije ovo modna pista”, kroz prozor automobila, uz taktove narodne glazbe, čuo se jučer na Glavnom kolodvoru glas vozača. Provirio je dotični malo i glavom izvan automobila kako bi, u slučaju da ga nisu čuli, pješacima na zebri jasno i mimikom dao do znanja da “pješački prijelazi nisu za šetkaranje”.

Oni koji su zebrom prolazili, međutim, na nervozu se nisu pretjerano obazirali. Kažu, svaki se dan nađe barem desetak takvih likova, a metodu za prelazak od zgrade kolodvora do tramvajskih stajališta i obrnuto već imaju.

– Svaki dan putujem iz Sesveta do centra jer radim na Zrinjevcu, pa mi je ova zebra svakodnevica. Gužve se stvaraju gotovo uvijek, a posebno kad dođe neki vlak pa ljudi nahrupe – objasnila je Marija Čovran te dodala kako se pješački prijelaz nikad ne prelazi a da se barem nekoliko puta ne pogleda na obje strane. Svi se na Glavnom kolodvoru, kaže studentica, nekamo žure, pa su, sukladno tome, uvijek i prilično nervozni.

– Jasno mi je da vozači žele što prije proći i da im smeta što moraju stajati na pješačkom, ali i mi moramo stići na vlak, pa je logično da moramo ići preko zebre – kaže pješakinja Marija Čovran, koja, unatoč tome što zna da u prometu ima prednost, nekad ipak pričeka da prođe nekoliko automobila prije nego što zakorači na zebru. Razlog je tome, kaže, vrlo jednostavan.

– Zna se dogoditi da nekoliko pješaka gotovo već prođe prijelaz, ali onda drugi na njega zakorače. Automobili bi možda i mogli proći, ali moraju zastati, pa radije pričekam i propustim ih – kaže Marija i dodaje da, doduše, ima i vozača koji bez problema dođu i do sredine zebre ne bi li tako natjerali pješake da se što prije maknu.

Upravo to uskoro će im biti zabranjeno jer tri od pet pješačkih prijelaza koji se nalaze na potezu od zgrade pošte do ulaza u garažu Importanne centra, dobit će – semafore. Grad je raspisao natječaj za izradu projektne dokumentacije semaforizacije, na koji se zainteresirane tvrtke mogu javiti do 4. travnja.

Između ostalog, morat će obaviti brojenje prometa tjedan dana svakodnevno od 6 do 20 sati te u istom intervalu brojiti i pješake na pješačkim prijelazima, a zatim sve to grafički prikazati i izraditi analizu prometnog opterećenja po smjerovima i vremenskim intervalima. Odnosno, preciznije, za 150 tisuća kuna, koliko će Grad platiti projektnu dokumentaciju, tvrtka koja će dobiti natječaj morat će izračunati protok vozila i pješaka te rad semafora uskladiti s računicom. I s idejnim projektom koji je već izradila tvrtka Elipsa S.Z., i to – 2008. godine. A kako se u programu radova na području prometa za 2018. godinu navodi da će se za semaforizaciju Glavnog kolodvora “izraditi prometno-tehničko rješenje”, sami semafori mogu se očekivati tek 2019.