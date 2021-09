Zbog remonta pruge, posebna regulacija prometa na dionici Podsused Tvornica - Zaprešić

Zbog radova na mostu Krapina, lijevi kolosijek pruge državna granica- Savski Marof- Zagreb GK bit će zatvoren za promet između kolodvora Podsused Tvornica i Zaprešić od 26. do 28. rujna te od 4. do 6. listopada od 8.25 do 14.30 sati.

U tim razdobljima vlakovi će na relaciji Savski Marof- Podsused Tvornica i obratno prometovati jednim kolosijekom, izvijestili su u petak iz Hrvatskih željeznica.

Desni kolosijek pruge na toj relaciji bit će zatvoren od 29. rujna do 3. listopada od 8.10 do 14 sati, a u tome razdoblju promet vlakova na relaciji Podsused Tvornica – Zaprešić i obratno također će se odvijati jednim kolosijekom.

Radovi se izvode u sklopu projekta obnove pruge na dionici Zagreb Zapadni kolodvor- Savski Marof.

Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja pojedinih vlakova zbog čega se iz HŽ-a ispričavaju putnicima.

Iz HŽ-a su izvijestili da su radovi na pružnoj dionici Zagreb Zapadni kolodvor- Savski Marof, u dužini od 17,8 kilometara, važnoj za međunarodni teretni i gradsko-prigradski putnički prijevoz, vrijedni 365,7 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega se veći dio financira iz kredita Svjetske banke.

Na pružnoj dionici Zaprešić – Savski Marof, gdje su radovi završeni, uspostavljena je brzina prometovanja vlakova od 120 km/h, a stajališta Zaprešić Savska, Brdovec i Podsused puštena su u funkciju, a na pružnoj dionici Podsused Tvornica- Zaprešić većina je radova završena, a preostali su završni radovi na uređenju i radovi na mostu Krapina, stoji u priopćenju.

Nakon cjelokupne obnove, a što se očekuje na ljeto 2022., vlakovi će dionicom Zagreb Zapadni kolodvor – Savski Marof prometovati brzinom od 120 kilometara na sat, sigurnost i interoperabilnost željezničkoga prometa bit će veće, smanjit će se troškovi održavanja pruge, a poboljšat će se i mogućnost prijevoza većeg broja putnika u dnevnome migracijskom prometu, izvijestili su iz HŽ-a.

