Zbog Ina Delta Rallya ovaj vikend neke ceste zatvorene

Povodom održavanja Rally utrke Zagreb Open – 47. Ina Delta Rally, promet će biti privremeno zatvoren.

I to u subotu od 16 do 20 sati na lokacilji: Ulica J. Antalla (od sjevernog ulaza u Velesajam prema istoku do Avenije Većeslava Holjevca) – Ulica Damira Tomljanovića (od Avenije Većeslava Holjevca do Ulice Ede Murtića) – Avenija Većeslava Holjevca (od Slavonske avenije do Avenije Dubrovnik) – sve prometnice na istočnom parkiralištu Velesajma. Zatim i u nedjelju od 7.30 do 19 sati na putanji: Sljemenska cesta (od raskrižja prema Žičari) – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (restoran Šestinski lagvić) te isti dan od 10 do 19 sati: Bliznec – Sljemenska cesta – (od raskrižja prema Žičari) – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (Restoran Šestinski lagvić) – Hunjka – Puntijarka – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (Restoran Šestinski lagvić).