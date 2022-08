Zbog brojnih radova u Zagrebu i autobusi voze izmijenjeno, donosimo pregled

Radi se naveliko u cijeloj metropoli, a radovi će potrajati sigurno još nekoliko tjedana. Osim cestovnog, zbog njih je poremećen i autobusni promet, pa niz linija vozi izmijenjeno ili skraćeno. Evo što je aktualno i do kad će trajati.

Do petka, 26. kolovoza, autobusna linija 133 (Savski most - Sveta Klara - Čehi) prometuje izmijenjenom trasom: polasci do Čeha: Savski most - Jadranski most - Remetinečka cesta - Ulica dr. Luje Naletilića - Sisačka cesta - (lijevo) Mrkšina ulica - okretište Sveta Klara - Mrkšina ulica - (lijevo) Sisačka ulica - dalje uobičajenom trasom do Čeha te istom izmijenjenom trasom pri povratku.

polasci do Svete Klare: Savski most - Jadranski most - Remetinečka cesta - Ulica dr. Luje Naletilića - Sisačka cesta - (lijevo) Mrkšina ulica - okretište Sveta Klara - Mrkšina ulica - (desno) Sisačka ulica - Remetinečka cesta - Savski most.

Do 29. kolovoza vrijedi privremena prometna regulacija na liniji 115 iz Ljubljanice za Špansko i Jankomir. Razlog su radovi na dijelu Ulice Antuna Šoljana koji traju od jučer, a autobus će za to vrijeme prometovati skraćeno do okretišta u Španskom u Ulici Antuna Šoljana. Za vrijeme radova, neće se koristiti autobusno stajalište Psihijatrijska bolnica Jankomir, kod klinike za psihijatriju Sveti Ivan.

Do srijede, 31. kolovoza traju radovi na Miroševečkoj cesti u Gornjoj Dubravi, a oni uvjetuju veliku izmjenu na liniji 208 iz Dubrave do Vidovca. Vozi se obilazno, preko Markuševca. Autobusna linija 208 prometuje izmijenjenom trasom uz novi raspored, a uspostavljena je i izvanredna autobusna linija 208A (Markuševec – Fabijanićeva). Trasa linije 208 jest Dubrava – (desno) Avenija Gojka Šuška – (desno) Ulica Štefanovec – Markuševec – (lijevo) Ulica Vida Ročića – (lijevo) Ulica Markuševečki Popovec – dalje uobičajenom trasom do Vidovca. Pri povratku linija prometuje istom izmijenjenom trasom. Trasa izvanredne autobusne linije 208A : Markuševec – (lijevo) Ulica Vida Ročića – (desno) Miroševečka cesta – Fabijanićeva. Pri povratku autobus prometuje istom izmijenjenom trasom. Rasporedi polazaka izvanredne linije 208A, kao i linije 208, dostupni su na početno krajnjim stajalištima kao i na webu ZET-a.

U ponedjeljak, 5. rujna završeni će biti radovi koji se obavljaju u Bolničkoj ulici, na dijelu od Ulice Karažnik do Ciginovačke ulice, a zbog njih su uvedene promjene na linijama 121, 124 i 130. Autobusi će u smjeru Črnomerca voziti uobičajenom trasom do raskrižja Ulica Karažnik i Medpotoki, skretati desno u Ulicu Medpotoki, lijevo na Aleju Bolonje te nastaviti Ilicom do terminala. Pri povratku autobusi će voziti istom izmijenjenom trasom. Autobusna linija 121 neće koristiti stajalište Vrapčanska u Vrapčanskoj ulici u smjeru juga, stajalište Vrapčanska aleja kod NK Vrapče u smjeru sjevera, kao i obostrana stajališta Bolnica Vrapče, Dudovec, Bolnička-Gospodska i Medpotoki na Bolničkoj cesti u smjeru zapada. Autobusna linija 124 neće koristiti obostrano stajalište Bolnička-Gospodska i Gospodska 11 u smjeru juga te stajalište Medpotoki na Bolničkoj cesti u smjeru zapada. Autobusna linija 130 neće koristiti stajalište Vrapčanska aleja kod NK Vrapče u smjeru sjevera, stajališta Bolnica Vrapče i Dudovec u smjeru zapada, kao i obostrana stajališta Bolnička-Gospodska i Medpotoki u smjeru zapada te stajalište Gospodska 11 u smjeru juga. Privremeno će biti uspostavljeno autobusno stajalište u Ulici Medpotoki u smjeru sjevera, u zoni raskrižja s Ulicom Karažnik. Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi će koristiti sva usputna stajališta.

Sve do 16. listopada trajat će privremena regulacija linija iz Velike Gorice prema naseljima Velika Buna, Kozjača, Mraclin i Vukojevac. Autobusi linije 304 prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera kako slijedi: terminal Velika Gorica – Sisačka (DC30) – (desno) Ulica braće Radić – Mraclin (crkva svetog Vida). Za potrebe stanovnika naselja Okuje, radnim danom osigurani su slijedeći polasci linija 302 i 303:

u 5.30 sati autobus linije 302 iz Velike Bune prometovat će preko Okuja za terminal Velika Gorica,

u 12.30 sati autobus linije 303 iz Kozjače prometovat će preko Okuja za terminal Velika Gorica,

u 16.15 sati autobus linije 303 iz Velike Gorice prometovat će preko Okuja za Kozjaču,

u 21.10 sati autobus linije 302 iz Velike Gorice prometovat će preko Okuja za Veliku Bunu.

Autobus linije 325 u slijedećim polascima prometovat će izmijenjenom trasom: polasci radnim danom u 21 i 23.10 sati: Velika Gorica – Sisačka (DC30) – (desno) Ilica braće Radić – Mraclin (crkva svetog Vida) – Ulica braće Radić – (desno) Sisačka (DC30) – dalje uobičajenom trasom do Vukojevca, polazak subotom u 4.35 sati: Vukojevac – DC30 – Buševec igralište – (lijevo) Ulica braće Radić – Mraclin – Ulica braće Radić – lijevo Sisačka (DC30) – Velika Gorica.