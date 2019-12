Zastupnica kojoj je Bandić rekao da se baci u Savu: Pa Sava je sada prljava i hladna

Ako vam se Advent ne sviđa, na njega ne morate ići ili se možete baciti u Savu, odgovorio je jučer zagrebački gradonačelnik Milan Bandić SDP-ovoj Vesni Nađ na sjednici Gradske skupštine kad ga je prozvala zbog afere s adventskim kućicama.

Jučer započeta sjednica Gradske skupštine danas se nastavlja raspravom o prijedlogu proračuna za iduću godinu, a na dnevnom redu je i prijedlog izmjene odluke o prikupljanju otpada koja uvodi fiksni i varijabilni dio cijene otpada, fiksni dio za kućanstva iznosio bi 68,57 kuna s PDV-om, a varijabilni dio cijene ovisio bi o veličini i broju pražnjenja spremnika tijekom mjeseca.

Osim toga, uvela bi se i ugovorna kazna u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge. Nove i više cijene javne usluge primjenjivale bi se od 1. veljače 2020.

SDP-ova Vesna Nađ čudi se ovakvoj odluci koju vidi duboko nepravednom jer, naglašava, nije u redu da samac i peteročlana obitelj plaćaju jednaku cijenu otpada.

– Svi imaju istu startnu cijenu, a jasno je da samac i višečlana obitelj ne proizvode jednake količine smeća. Suprug i ja smo, recimo, sami i mi nemamo puno otpada, možda pola vrećice u nekoliko dana, dok neke druge obitelji proizvode i vrećicu otpada dnevno. Umjesto da se naplaćuje po količini, Bandić opet ide na naplatu po spremniku. Zanima me kako su samo došli do tog iznosa od 68,57 kuna, to je iz prsta isisan izračun – komentira nam Vesna Nađ uoči današnje sjednice Gradske skupštine.

Iako odluka nije utemeljena na točnim izračunima, dodaje, jasno je da će se i to izglasati, odnosno HDZ će sigurno podržati i tu odluku, inače je, naglašava, Bandić ne bi ni stavio na dnevni red. Očekuje da će se donijeti i proračun jer su HDZ, ali i Bruna Esih i njeni Neovisni za Hrvatsku već najavili da će ga podržati.

Odgovor koji joj je jučer Bandić ponudio na njeno pitanje o adventskim kućicama nije je iznenadio.

– Nažalost, takve poruke, kao ova da se bacim u Savu, postale su dio njegove komunikacije, to je njegov stil, takav je prema zastupnicima i zastupnicama Skupštine, takav je prema novinarkama. Iako sam navikla svašta čuti od njega, moram priznati da me malo štrecnuo komentar da skočim u Savu. Nisam suicidalna, nemam se namjeru bacati u Savu, pogotovo zimi dok je ovako prljava i hladna. Nakon šest mandata čovjek bi očekivao da je Bandić naučio primati kritike, ali njegova komunikacija je sve gora – kazala nam je Nađ koja je u bivšoj SDP-ovoj vladi bila zamjenica ministra branitelja dok je šator bio pred ministarstvom.

– Nije ni meni bilo ugodno svaki dan prolaziti pokraj tog šatora i slušati kritike, ali prolazila sam onuda i suzdržavala se od vrijeđanja, za razliku od Bandića – podsjeća Nađ. Gradonačelnik Bandić svaki dobar projekt mrlja korupcijom ili sukobom interesa, poručuje.

– Kao dužnosnik trebao bi poštovati pravila više od ostalih, a on kućice podijeli svojim prijateljima, vozaču, i onda vrijeđa ako ga zbog toga kritizirate. Zar je mislio da nitko neće povezati ili nakon toliko mandata misli da je potpuno nedodirljiv. Očito institucije ne rade posao kako bi trebale, očekujem da će aferu kućice DORH dobro istražiti – nada se Nađ koja, priznaje, voli advent, ali joj je žao da ni to nije moglo proći bez afera.

– Gradska blagajna je prazna, dižemo kredite, i umjesto da grad zaradi na tim kućicama i da građani imaju koristi od ovoga, jedini profit imaju Bandićevi prijatelji – zaključuje Nađ.

