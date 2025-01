Zasad ništa od spajanja mjesnih odbora u Zagrebu: 'Ručnu' su povukli SDP-ovci, otkrivamo zašto

U odnosima između zagrebačkih koalicijskih partnera SDP-a i Možemo bilo je proteklih godina neslaganja pa su se tako, među ostalim, mogli čuti prigovori po pitanju energane, stanja na Jakuševcu, prometnih kolapsa i kašnjenja s provođenjem obećavanih projekata. I koalicijski sporazum potpisan 2021. raskinut je u rujnu sljedeće godine, pa je u siječnju 2023. potpisan novi, a sad se pojavila još jedna tema oko koje se razilaze jer su SDP-ovci odlučili stati protiv ideje spajanja mjesnih odbora.

Četvrtima dati veće ovlasti

Iz triju su gradskih četvrti, podsjetimo, došle inicijative da se nekoliko mjesnih odbora spoji pa je na sjednicu Gradske skupštine u prosincu stigao prijedlog da se po hitnom postupku na dnevni red uvrsti odluka o smanjenju broja MO-a u metropoli s 218 na 208. Međutim, neslužbeno doznajemo, na sastanku s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem prije sjednice predstavnici SDP-a rekli su da taj prijedlog neće podržati. A s obzirom na to da možemovci bez SDP-ovih ruku u Skupštini nemaju potrebnu većinu glasova, na Radićevu su trgu odlučili zasad odustati od poteza pa su zahtjev za stavljanje točke na dnevni red povukli. U neslužbenim razgovorima moglo se također čuti da je jedan od razloga bio i taj što je većina mjesnih odbora u Zagrebu koje "drže" članovi Možemo također kategorički protiv bilo kakvih spajanja.

U gradskom SDP-u objašnjavaju nam da su protiv inicijative o spajanju MO-a jer ne donosi, kažu, ništa korisno ni za proračun ni za stanovnike metropole. Zato su, ističu, gradonačelniku na sastanku rekli da se vrati za radni stol i donese konkretnije promjene. Razgovor, dodaju zagrebački SDP-ovci, nije prošao glatko, ali u Gradu su ih na kraju poslušali.

– Spajanje je samo kozmetička promjena, obično mazanje očiju koje ne rješava nijedan od važnih problema. Ne može se, uostalom, time poigravati pola godine prije lokalnih izbora. Potrebno je umjesto spajanja napraviti potpunu reformu mjesne samouprave. Oni pak u četiri godine mandata po tom pitanju nisu napravili baš ništa i to je možda najveći promašaj aktualne gradske vlasti. Pa ne možemo tako raditi – oštar je Joško Klisović, predsjednik Skupštine.

Ono što SDP zapravo želi, napominje predsjednik gradske organizacije stranke Branko Kolarić, ukidanje je mjesnih odbora i funkcioniranje samouprave na dvije umjesto na tri razine. – Dovoljno je da imamo Skupštinu i još jednu razinu, možemo je nazvati četvrtima ili nekako drukčije. Nema potrebe za mjesnim odborima jer ionako nemaju nikakve ovlasti – objašnjava. Vijećnici iz MO-a zamijenili bi se, prema viziji SDP-a, zaposlenicima Grada koji bi bili plaćeni da komuniciraju sa Zagrepčanima te slušaju njihove želje i potrebe.

– Istina, ljudi vole znati da u kvartu imaju susjede koji se za njih zalažu prema četvrti i Gradu, ali to može raditi i jedna osoba koja je za to i zaposlena – kaže Kolarić. Osim što bi ukinula mjesne odbore, njegova bi stranka gradskim četvrtima dala mnogo veće ovlasti te proračun kojim mogu samostalno raspolagati. – Ako neka četvrt želi nešto napraviti, trebala bi to i moći, a da ne čeka dodatna odobrenja. Toliko projekata stoji zato što moraju proći niz nepotrebnih koraka, a za neke zahvate ruke mora dići i Skupština, što također nema smisla – objašnjava.

Što se tiče Grada, spajanje mjesnih odbora dobilo je podršku jer donosi uštede, a MO-i koji graniče tako bi se lakše dogovorili oko zajedničkih projekata poput asfaltiranja i uređenja parkova. No i na Radićevu trgu drže da je potrebna promjena pa je resorni pročelnik Andro Pavuna lanjskoga studenoga za Radio Sljeme rekao da će se u 2025. pokrenuti studija o reorganizaciji mjesne samouprave.

Trenutačno je, dakle, mjesnih odbora u metropoli 218, a u njihovim je vijećima od pet do 11 članova, ovisno o broju stanovnika. Imaju predsjednika, zamjenika i članove vijeća, a svi su za te funkcije i plaćeni. Predsjednik vijeća MO-a dobiva iz gradskog proračuna 212 eura mjesečno, zamjenik 106, a članovi 46. Njihov je zadatak slušati želje i potrebe stanovnika kvarta kojim upravljaju te to putem zaključaka uputiti nadležnom vijeću gradske četvrti. Donose, osim toga, i planove malih komunalnih akcija u kojima se predlažu projekti poput postavljanja uspornika i prometnih znakova ili asfaltiranja ulica.

Korigira se broj članova

No uskoro bi se broj članova trebao promijeniti. Na dnevnom redu nadolazeće sjednice Gradske skupštine nalazi se točka kojom se broj vijećnika u mjesnim odborima i četvrtima usklađuje s popisom stanovništva iz 2021. godine. Tako će se, primjerice, u Mjesnom odboru Folnegovićevo naselje ubuduće birati pet članova umjesto dosadašnjih sedam, a u MO-u Jakuševec sedam umjesto pet. Broj vijećnika također se smanjuje u Sopotu i Utrini te će ih biti sedam umjesto devet, u MO-u Kustošija birat će ih se pet umjesto sedam.