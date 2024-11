Zaprešiću darovano zemljište vrijedno 5,88 milijuna eura za izgradnju poduzetničke zone Falečnjak

Potpredsjednik Vlade RH i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk potpisali su Ugovor o darovanju nekretnina u k.o. Zaprešić Gradu Zaprešiću, čime je omogućena izgradnja Poduzetničke zone Falečnjak. Odluka o darovanju donesena je na sjednici Vlade 3. listopada, a odnosi se na nekretninu površine 244.163 četvorna metra, procijenjene vrijednosti 5,88 milijuna eura. Grad Zaprešić ima rok od pet godina da infrastrukturno opremi ovu zonu.

Ministar Bačić istaknuo je da se radi o jednom od najvećih projekata resornog ministarstva, naglašavajući da će opremanje zone i izbor poduzetnika osigurati zaposlenost i daljnji razvoj grada. Gradonačelnik Turk potvrdio je velik interes poduzetnika za zonu, navodeći kako su odmah nakon odluke stigla pisma namjere renomiranih tvrtki.

– To pokazuje da je za ovu zonu, koja je na izuzetnom prometnom području, velik interes. A to pak za naše građane znači nova radna mjesta uz čistu industriju, ali biti će to i prostor za male zaprešićke poduzetnike – rekao je Turk.

Zaprešiću je uručen i Ugovor za izradu strategije zelene urbane obnove Grada, koja se sufinancira u iznosu od 26.544,56 eura sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. A na području Zagrebačke županije sufinancira se izrada 11 takvih strategija za gradove i općine, ukupne vrijednosti 298.294,49 eura.

Također, Ministarstvo provodi Poziv "Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama" s alokacijom od 15,5 milijuna eura, otvoren do kraja godine, za projekte koji uključuju izgradnju zelenih krovova, urbane mreže, korištenje obnovljivih izvora energije i druge srodne aktivnosti.