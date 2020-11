Zagrebparking: Parkine zone neće se proširivati, a cijene neće poskupjeti

Parkirališne zone u Gradu Zagrebu neće se širiti niti će cijena parkiranja na javnim parkiralištima te u javnim garažama poskupjeti - i to do daljnjega. Javlja to voditeljstvo Zagrebparkinga, nakon što je Večernji jučer pisao da su u postupku savjetovanja s javnošću izmjene Pravilnika o korištenju javnih parkirališta, kojima se u prvu zonu uključuje cijela Ulica Medveščak, a u drugu parkiralište u Strojarskoj, sa zapadne strane autobusnog kolodvora.

- Bitno je napometnuti i da Grad Zagreb, u usporedbi sa ostalim gradovima u Republici Hrvatskoj i gradovima unutar Europske unije, ima zamjetno niže cijene javnog parkiranja. Ovim putem također podsjećamo građane kako je zbog loše epidemiološke situacije i velike opterećenosti zdravstvenog sustava još uvijek na snazi mjera besplatnog parkiranja oko svih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Zagreb i Republika Hrvatska, a mjera će trajati sve do ukidanja Odluke o proglašenju epidemije.

Popis svih zdravstvenih ustanova i ulica u kojima se do daljnjega neće naplaćivati parkiranje građani mogu pronaći na službenim stranicama podružnice Zagrebparking www.zagrebparking.hr - poručuju u Zagreparkingu.

Više na: https://www.zagrebparking.hr/novosti/besplatano-parkiranje-oko-zdravstvenih-ustanova-838/838.