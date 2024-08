Zagrebački župnik otkrio što ga ljuti na svadbama: 'Baklje? Sat vremena ne možemo disati! Riža? To je poganski'

Ponukan različitim nepravilnostima i nerazumijevanjima u slavlju sakramenta ženidbe, župnik župe svetog Marka u Trnjanima kod Slavonskog Broda vlč. Luka Ćosić javno je objavio pravilnik kojim se jasno određuje kako teku priprave prije, za vrijeme i nakon vjenčanja u njegovoj župi. U objavi, između ostalog, navodi kako vjenčanje treba najaviti u župnom uredu barem 45 dana unaprijed te kako je moguće dovesti vlastite glazbenike ako će svirati i pjevati u skladu s crkvenim propisima.

Ljubo Vuković, župnik s Kustošije se oglasio, reagirao na tekst koji smo ranije objavi li te i pojasnio više stavki koje je župnik iz Slavonije zabranio na vjenčanjima u svojoj župi. Kolegi je pružio potporu kazavši da je kolega samo dao truda navesti i pobrojati ono što i njega često frustrira. Objavu prenosimo u nastavku:

"- Treba se prijaviti barem mjesec i pol prije vjenčanja kako bi se stiglo regulirati ako je nešto sporno. Npr.: ako je jedan od zaručnika druge vjere, mogu se vjenčati, ali je župnik dužan isposlovati sve dozvole za to, a ta korespondencija biskupijom ili nadbiskupijom traje.

- Treba obaviti zaručnički tečaj i donijeti potvrdu o tome.

- Krsni i slobodni list da se vidi kako je osoba slobodnog stanja i da nema iza sebe već crkvenu ženidbu.

POVEZANI ČLANCI:

- Ako je osoba živjela u civilnom braku ili nekoj drugoj partnerskoj asocijaciji u kojoj su se rodila i djeca, treba popuniti obrazac da se vidi brine li se dotični ili dotična o djeci, jer to što se on može vjenčati u Crkvi ne znači da mu prestaje obaveza brige o djeci. Ili, ako je bivšu iz civilnog braka ostavio u kreditima i dugovima, ne može samo tako, neodgovorno sklopiti crkveni brak, bez obzira što nije bio crkveno vjenčan. Crkva je hvala Bogu tu socijalno vrlo osjetljiva

- Pristojno biti odjeven i pristojno se ponašati, to je za pristojne ljude čak i suvišno napisati, ali je činjenica da dolaze u crkvu onakvi kakvi npr. u kazalište sigurno ne bi ušli. Crkva je Božja kuća i ako traže Božji blagoslov, minimum poštenja je da se adekvatno i obuku. I to ne samo mladenci, nego i njihovi gosti.

- Baklje??? Sat vremena ne možemo prozračiti kvart od baruta, a da ne govorim da to čine pred ulaznim vratima crkve u kojoj redovito poslije vjenčanja imamo misu. Naravno sva vrata, po ovoj vrućini moramo pozatvarati, jer nesnosno smrdi. Neka to učine pred svojim stanom ili pak pred restoranom gdje imaju organiziranu večeru.

- Riža i latice? Za šaku riže jedno dijete bi u Africi preživjelo, osim toga to je poganski običaj za plodnost. Ironija je u tome što je vrlo često mlada već u visokom stadiju trudnoće, pa je i ta riža suvišna. A što se latica tiče, tjedan dana netko mora to čistiti, pogotovo ako padne kiša, pa treba s nožićem to strugati. Drugi dan je nedjelja, kad bi crkva trebala biti čista i uredna za euharistijskoi slavlje: za susret s Isusom.

POVEZANI ČLANCI:

Ponavljam, to se ne čini pred kućnim vratima, zašto bi bilo normalno da se čini pred Božjim vratima? A to da neki svećenici uzmu određenu taksu koju odmah po vjenčanju vraćaju, ako crkva ostane u stanju kakvom su je oni našli. Ako ne, nekoga se plati da crkvu počisti, ja ostatak ostane za crkvu. Gdje je tu problem? Svi obećaju da će ostaviti uredno, većina to ne učini. I moglo bi se još o tome pisati, pogotovo o vikanju, fučkanju i neprimjerenom ponašanju u hramu Božjem. Na žalost, neki drugi vjernici, npr. muslimani jako poštuju sveti prostor.

Eto, kolega si je dao truda, frustriran onako kako sam i sam bio bezbroj puta i naveo je samo argumente. Tako da mi je zanimljiva reakcija onih koji se iščuđavaju pisanju kolege iz Slavonije. To više govori o njihovom, a ne o njegovom profilu." napisao je svećenik.

POVEZANI VIDEO: