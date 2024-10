Zagrebački studenti šesti put održavaju BEST Design Days: Učit će i kako stvoriti svoju modnu kolekciju

Dizajn nisu samo filmski plakati, naslovnice knjiga, mijenjanje pakiranja proizvoda ili crtanje logotipa. Dizajn je optimizacija korisničkog iskustva, bez obzira na to je li proizvod digitalan ili ne i radi li se o softveru ili nekom trivijalnom proizvodu kao što je termostat, kaže nam Patrik Kapetan iz studentske udruge BEST Zagreb (Board of European Students of Technology) koja okuplja studente tehničkih i tehnoloških fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. BEST Design Days (BDD) jedan je od njihovih najuspješnijih projekata, a ove se godine održava šesti put. Svoju premijeru doživio je 2019. godine na inicijativu entuzijastičnih i kreativnih studenata.

Glavni je cilj predavanjima i radionicama, popraćenim projektnim zadatkom, približiti osnovna načela dizajna, njegov značaj, primjenu u privatnom i poslovnom svijetu te sam postupak dizajniranja. Program uključuje predavanja iz grafičkog, web i 3D dizajna, uz stručnjake iz industrije koji će sudionicima pomoći razviti kreativne vještine.

– Ne tražimo motivacijska pisma, samo tražimo dobru volju i malo discipline. Za sve odluke glasamo. Sve što radimo, radimo jer to stvarno želimo. Cilj nam je naučiti mnogo, ali se i dobro zabaviti – poručuje Patrik te dodaje da od svih zagrebačkih studentskih udruga, BEST-ovci Europom putuju najviše. Imaju podružnice na cijelom kontinentu pa zbog toga svojim kolegama omogućuju putovanja na stručne seminare u druge lokalne BEST grupe, ali odlaze i na interne događaje u inozemstvo, ovisno o podružnici i vrsti događaja.

– Polaznici će imati priliku naučiti ponešto o brandingu, kako su veliki poduzetnici kao što je Davor Bruketa došli ovdje gdje su sad, ali i kako se koriste softveri za 3D modeliranje, kako se radi foto esej, kao i zašto je tipografija bitna u dizajnu i kako stvoriti vlastitu modnu kolekciju. Uključili smo mnogo različitih polja dizajna upravo da prenesemo svoju poruku – kaže nam Patrik Kapetan.

Temeljne vrijednosti njihove udruge, dodaje, su fleksibilnost, prijateljstvo, zabava, napredak i učenje, a trude se u svakom polazniku ostvariti puno potencijal. Ovaj projekt, naime, svake godine privlači više od 70 studenata željnih učenja, a na prošlom izdanju organizatori su uveli i dodatak. Riječ je o Case Study – prilici za sudionike da rade na projektima i predstave svoja rješenja stručnom žiriju.

BEST Design Days starta danas, a svečano otvaranje je na rasporedu u 16 sati nakon čega slijede radionice. Predavanja traju sve do 25. listopada, a projekte će žiri ocijeniti 4. studenog. Ove godine, inače, projekt podržavaju vodeće tvrtke iz industrije, uključujući Sawraft Studio, Devot, Macan, United POP i Netgen.

