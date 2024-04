Otvara se veliko gradilište u Zagrebu: Ukida se ogromno parkiralište, ondje će nastati velebno zdanje od 36.000 kvadrata

Paromlin će po svojoj važnosti biti jedan od ključnih objekata i staro i zapušteno ruglo oko glavnog kolodvora u srcu metropole pretvoriti u novo središte Zagreba. Tako se u jednoj rečenici može opisati sukus današnje konferencije za medije u Gradskoj upravi na kojoj je objavljen početak radova na najvećoj pojedinačnoj kapitalnoj investiciji aktualne gradske vlasti. Zapušteni pogon Paromlina koji se prije desetak godina urušio za 24 mjeseca će za 85 milijuna eura, prema obećanju gradonačelnika Tomislava Tomaševića , postati centralna gradska knjižnica s depoom, ali i društveno-kulturni centar široke namjene.

Izgradit će ga hrvatska tvrtka Kamgrad koja je pobijedila na međunarodnom natječaju, a radit će se po projektu arhitektonskog biroa UPI-2M. Novi Paromlin prostirat će se na čak 36 tisuća metara četvornih.

Tri dijela kompleksa

– Velik je to korak prema dovršetku sjedišta modernog Zagreba. Kompleks će se sastojati od tri dijela: centralne knjižnice s depoom, programskog i tehničkog dijela. Knjižnica će se prostirati na više katova i bit će posebno uređena po odjelima i za djecu i za odrasle. Na trećem katu će biti i glazbeni odjel, ali i ugostiteljski objekt s terasom koja će imati najljepši pogled na grad – pojasnio je dogradonačelnik Luka Korlaet . Zgrada će imati i podzemnu garažu na dvije razine sa oko 350 mjesta.

Prostor će, opisao je Korlaet, biti fluidan i ograničan bez pravih kuteva, a funkcionalnost će mu dodati i dvije dodatne dvorane, od čega će jedna biti polivalentni "black box" sa 450 mjesta. Multifunkcionalnost je ključ pa će Paromlin raditi i izvan radnog vremena knjižnjice, a njime će upravljati novoosnovana gradska ustanova Novi prostori kulture.

20.03.2024., Zagreb - Zamjenik gradonacelnika grada Zagreba Luka Korlaet. Photo: Luka stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sa sjeverne strane bit će uređen pristupni trg s parkiralištem za bicikle. Korlaet pritom naglašava da je ovaj projekt dovršetak zelene osi koja se prostire od Holjevčeve avenije prema Lenucijevoj potkovi. Projekt Paromli n tako će utjecati i na okolne objekte.

– Parkiralište Paromlin se ukida od sljedećeg tjedna. Onuda će se probiti prometnica koja će biti pristup novom Paromlinu. Zapadno od nje bit će uređene zelene površine i parkovi prema srušenoj zgradi bivše Zagrebačke banke gdje privatni investitor gradi trgovačko-poslovni centar, a na što ne možemo utjecati – rekao je Tomašević dodavši da će uskoro započeti rušenje baraka u kompleksu Gredelj gdje će do kraja godine osvanuti novo parkiralište s oko 350 mjesta. Dok se to ne ostvari, u međuvremenu će se vozači morati naviknuti na izmjene u prometu.

– Odlučili smo istočno šljučano parkiralište Velesajma ponuditi kao besplatnu alternativu svim vozačima. Ondje ima sasvim dovoljno mjesta, a onuda stalno prolaze ZET-ovi autobusi s kojima ste za par minuta na Glavnom kolodvoru – naglasio je Tomašević. Parkiranje kod Paromlina, podsjetio je, koštalo je 1.32 eura, a ovo kod Velesajma će biti besplatno kako vozačima ne bi bio veći trošak zbog vožnje ZET-om do kolodvora.

U budućnosti, plan je srušiti i preostale zgrade između Paromlina i bivše Zabe te ondje urediti park, a u budućnosti promjenu će doživjeti i autobusni terminal Glavni kolodvor kao i kompleks Gredelj. Jedna od dugoročnih vizija je da se autobusni i glavni kolodvor smjeste pod zemlju, no za takvo što još ne postoje konkretna rješenja u skorijoj budućnosti. Također, novim prostorom za gradsku knjižnicu ispraznit će se atraktivna zgrada na Starčevićevom trgu gdje je gradska knjižnica bila do sada. Što će biti ondje, u gradu još ne mogu sa sigurnošću reći, no poručuju da će prostor ostati namijenjen kulturi.

Rok: proljeće 2026.

O prenamjeni Paromlina, jednog od najvažnijih industrijskih objekata Zagreba s kraja 19. i početka 20. stoljeća govori se od osamdesetih godina prošlog stoljeća. Brojne planove s njim je imao i pokojni gradonačelnik Milan Bandić za čijeg je mandata 2018. izrađen projekt UPI-2M-a. Bandić to nikada nije realizirao, štoviše svega dvije godine kasnije vrijedno gradsko zemljište uvrstio je na listu za prodaju. Po dolasku na vlast, Tomašević je najavio nastavak kapitalne investicije.

Foto: Grad Zagreb

Foto: Grad Zagreb

Foto: Grad Zagreb

Foto: Grad Zagreb

– Moja prva konferencija za medije 2017. kada sam ušao u politiku bila je ispred Paromlina, to je bio simbol nebrige za vrijedne gradske resurse i to 100 metara od ureda gradonačelnika. Neshvatljivo. Dolaskom na vlast preprojektirali smo postojeće rješenje da bude što više multifunkcionalno, odnosno da ne bude samo knjižnica, već središnji gradski prostor za brojne aktivnosti od kazališnih predstava, festivala, konferencija, glazbenih događanja, kinoprojekcija, izložbi, ali i tribina za javne rasprave i tako dalje – pojasnio je gradonačelnik te dodao da će otprilike polovinu iznosa prijaviti na europsko sufinanciranje, a ostatak će se dijelom pokriti iz proračuna, a dijelom iz razvojnih potpora Europske investicijske banke.

Radovi na probijanju prometnice već su započeli, a za tjedan dana počet će i radovi na glavnoj zgradi Paromlina. Sve bi trebalo biti gotovo na proljeće 2026. godine.

