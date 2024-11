Zagreb dobiva mjesto koje će oduševiti ljubitelje sedme umjetnosti: Angažirani filmovi i festivalske uspješnice u mikrokinu MaMa

Mikrokino MaMa, koje ima 30 sjedećih mjesta, otvara se ovoga tjedna na lokaciji Multimedijalnog instituta u Preradovićevoj 18. Svakog četvrtka ondje će se prikazivati aktualni autorski i angažirani filmovi, djela sa svjetskih festivala i iz arhiva partnerskih organizacija, ali i ostvarenja koja su, kako kažu, "preekstremna" za klasičnu kinodistribuciju, a ulaz je slobodan. Projekcije počinju u 19 sati, a program će ovoga četvrtka otvoriti četiri kratkometražna filma, "Marginalia", "In the Stone House", "New Shores" i "Ruling Star", američkog eksperimentalnog redatelja i umjetnika Jeromea Hilera.

Do kraja mjeseca pak na repertoaru će se naći i dokumentarac "Ryuichi Sakamoto: Coda" koji prati život i karijeru nedavno preminulog japanskog skladatelja i ekološkog aktivista te film "Mladost/Proljeće", prvi dio trilogije Wanga Binga koji tematizira naporan rad mladih tekstilnih radnika u kineskom gradu Zhili i prikazan je u konkurenciji prošlogodišnjeg festivala u Cannesu. Osim redovnih projekcija, poručuju iz mikrokina MaMa, povremeno će se organizirati i programi za specifične populacije, primjerice djecu ili migrantsku zajednicu.