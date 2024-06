Zagreb Classic i ove godine na Tomislavcu: 'Ponesite dekice i u dobrom društvu uživajte u programu'

Beats&Bites festival

Na Mažurancu se skriva prava oaza: Turnir u beli, modni buvljak, DJ-evi i streetfooda iz cijelog svijeta

Mirisi svjetske kuhinje i zvuci latino glazbe mogu se osjetiti i čuti već kod Hrvatskog narodnog kazališta jer se na Trgu Mažuranića smjestila prava mala gastronomska i zabavna oaza koju ovih dana pohode mladi, studenti, ali i obitelji s djecom. Ni moguća kiša nije obeshrabrila Zagrepčane da dođu na Beats&Bites festival. Svi oni koji do sada nisu imali prilike posjetiti ovaj skriveni dragulj u samom centru grada to mogu učiniti sve do nedjelje