Zagreb Advent Run donirao 100.000 kuna dijabetičarima

Organizatori kostimirane i najradosnije zimske utrke Zagreb Advent Run, tvrtke Run Croatia i Millenium promocija, uručili su donaciju u iznosu od 100.000 kuna Hrvatskom savezu dijabetičkih udruga. Sredstva koja su prikupljena od uplata kotizacija sudionika utrke Savez će iskoristiti za realizaciju svojih projekata koji za cilj imaju osvještavanje javnosti u borbi protiv dijabetesa. „Zahvaljujemo organizatorima što su utrku posvetili borbi protiv dijabetesa, bolesti od koje u Hrvatskoj svake godine obolijeva i umire sve više osoba. Drago nam je da smo imali priliku sudjelovati u osvještavanju javnosti o važnosti tjelovježbe za cjelokupno zdravlje ljudi, a posebice za osobe oboljele od dijabetesa.

Ovu vrijednu donaciju iskoristit ćemo pri realizaciji naših budućih projekata“, izjavila je Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Više od 2500 kostimiranih trkača i hodača 16. prosinca 2018. godine protrčalo je centrom adventski ukrašenog Zagreba kako bi osvijestili javnost o posljedicama i sve većem broju oboljelih od dijabetesa. Sudionici utrke trčali su i hodali pod plavim kapicama Djeda Božićnjaka – boji koja je simbol borbe protiv dijabetesa. „Iznimno smo zadovoljni velikim odazivom trkača i hodača iz cijeloga svijeta koje smo privukli u ovogodišnjem izdanju utrke. Posebno nas veseli što smo ostvarili suradnju s Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga, čiji su se članovi pridružili utrci kao trkači, hodači te volonteri koji educirali građane o važnosti prevencije ove bolesti.

Osim toga, ova donacija lijepo zaokružuje našu suradnju, predstavlja doprinos utrke Zagreb Advent Run široj zajednici te Savezu želimo puno uspješnih budućih projekata u borbi protiv dijabetesa“, izjavio je Mario Petrović, organizator utrke i predsjednik Uprave Millenium promocije. HSDU će sredstvima iz donacije financirati projekte kao što Kamp za djecu i mlade sa šećernom bolešću, Edukacijska radionica za osobe sa šećernom bolešću tipa 2, Obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti, Tjedan svjesnosti o šećernoj bolesti, Kongres osoba sa šećernom bolešću, kao i tiskanje časopisa saveza Dijabetes.

„Kao trkač koji je trčao u svjetskim utrkama naučio sam koliko je trčanje snažno povezano s humanitarnim djelovanjem. Trkači na duge staze trče za one koji to ne mogu. Kad sam odlučio organizirati vlastite utrke one su od početka bile vezane uz humanitarno djelovanje. Izuzetno sam ponosan što sam sa svojim timom uspio motivirati trkače da se odazovu našem humanitarom pozivu u tako velikom broju“, rekao je Berislav Sokač, idejni začetnik Zagreb Advent Runa i osnivač Run Croatije.

