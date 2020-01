Zabijelile se Poljanice, Studentski grad, Retkovec... 'Trajala je dobrih 5 do 10 minuta'

O tuči koja je večeras pogodila jedan dio istočnog Zagreba raspisali su se Zagrepčani i na društvenim mrežama. Zasad se ne žale da je bilo štete, ali fotografije i videozapisi koje su podijelili svjedoče o priličnoj velikoj količini leda koja je pala.

Zabijelile su se tako Poljanice, Studentski grad, Klaka, Retkovec...

VIDEO Tuča u Dubravi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Trajala je oko dobrih 5 do 10 minuta. To kad je počelo lupati nakon dvije minute je bilo ludo i trajalo je nekih 5 do 10 minuta, s tim da sam se čuo s frendovima i nije u okolici Dubrave svugdje tuklo. Očito je oblak naišao - svjedoči jedan od stanovnika Dubrave.