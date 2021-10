Za spomen-ploču “zagrebačkom Stradivariju” Ivanu Husu njegov sin bori se 20 godina

Kao sudionik Prvog svjetskog rata prošao je rovove u Galiciji, a na vrhu Monte Santo “skinuo” 17 vojnih zrakoplova, zbog čega je obasut odlikovanjima. Bio je i član Legije stranaca pa je u Somaliji radio na osiguranju pruge, a potom kao slijepi putnik na brodu pobjegao prema Dalekom istoku, gdje je zarađivao trgujući svime što je mogao naći. Pun je avantura bio život Ivana Husa, a onda se 1932. skrasio u Tkalčićevoj.

Baloković ih nosio u Ameriku

Na broju 32 otvorio je radionicu i s godinama postao jedan od najboljih hrvatskih graditelja violina. Novinar Aris Angelis, koji ga je intervjuirao, prozvao ga je “zagrebačkim Stradivarijem”, o njemu je šezdesetih snimljen i dokumentarac, a u radionicu su redovito dolazili violinisti Zlatko Baloković, Josip Klima, Tonko Ninić...

– U njoj je radio sve do smrti 1992., a od 120 violina koje je izradio, 44 su završile u Metropolitan operi u New Yorku, i to zahvaljujući Balokoviću, koji ih je odnosio zainteresiranim glazbenicima. Bile su prava remek-djela, rađena prema nacrtima Antonija Stradivarija i lakirana uljenim lakovima, što se danas više ne radi – objašnjava njegov sin Danijel Hus. Od oca je, kaže, učio zanat, no nije imao njegov talent, a već se 20 godina bori za to da “zagrebački Stradivari” dobije priznanje koje zaslužuje.

Foto: Muzej Ivanić-Grada

– Želim da se u Tkalčićevoj 32 postavi spomen-ploča na kojoj će na engleskom i hrvatskom pisati: “U ovoj ulici je živio graditelj violina Ivan Hus”. Može to bi biti i ona plava ploča, kao za ulice, koja košta oko 5000 kuna – kaže i dodaje da gotovo i nema institucije kojoj se zbog toga nije obratio. Napominje i kako su mramornu ploču s brončanim natpisom samostalno prije 15 godina naručili prijatelji iz Tkalčićeve, no ona je nestala nekoliko dana prije otkrivanja, a gdje je sada, kaže, ne zna.

Inicijativa prihvaćena, ali...

A je li moguće da se postavi obilježje graditelju violina, pitali smo i u Gradu, gdje su nam rekli da je Povjerenstvo za ploče za označavanje imena ulica i trgova, spomenike, skulpture... zagrebačke Skupštine još 2018. zaprimilo takvu inicijativu stanara iz Tkalčićeve 38 i 40.

– Povjerenstvo je razmatralo inicijativu vezanu za postavljanje spomen-ploče na mjesto gdje je živio i radio Ivan Hus, iznimno cijenjen graditelj violina koji je bio i svojevrsni zaštitni znak starih zanata, koja je jednoglasno prihvaćena – ističu u Gradskom uredu za prostorno uređenje. Na pitanje jesu li što i poduzeli, objašnjavaju da povjerenstvu prvo valja dostaviti molbu s potrebnim podacima, poput skice ili idejnog projekta spomen-obilježja, kopiju katastarskog plana na mjestu na kojem bi trebala biti postavljena i kako se projekt namjerava financirati. No to očigledno nikad nisu javili i inicijatorima, jer Mehmed Hatipović, jedan od njih, kaže da od Grada nikad nisu dobili odgovor.

– Čuo sam o Ivanu Husu dok sam za jedan projekt istraživao o povijesti Tkalčićeve. Apsolutno podržavam njegova sina u želji da dobije ploču jer ju je zaslužio – kaže Hatipović.