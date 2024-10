Za šest dana uvodi se velika promjena u sustavu naplate parkiranja u Zagrebu. Evo kako će funkcionirati

Sustav naplate parkiranja u Zagrebu 26. listopada će doživjeti prvu veliku promjenu nakon 20-ak godina uvođenjem blokovskog parkiranja, što znači da povlaštene parkirališne karte više neće vrijediti za cijele postojeće parkirališne zone, već za samo jedan blok unutar zona.

Do sada su ulice bile razvrstane po zonama - prva, druga, treća, četvrta i peta, a novost je da se na razini zona definiraju blokovi, njih ukupno 23. Građani će kupovati povlaštene parkirališne karte (PPK) za blok unutar zone, ali je ista zona i ista cijena povlaštenih parkirališnih karata (PPK) kao što je i bila. Cijena PPK za prvu zonu iznosi 13,30 eura mjesečno, za drugu 5,30 eura, a za treću 3,30 eura.

Voditelj Zagrebparkinga Dinko Herman kaže da uvođenje blokovskog parkiranja neće utjecati na kupnju ostalih komercijalnih parkirališnih karata, i njihova cijena također ostaje kao i do sada. "Sada se uvode i blokovi - odnosno manji prostorni obuhvat u zonama. Od 26. listopada povlašteni uvjeti parkiranja vrijede samo na razini bloka, a o tome će građani biti obavješteni sms porukom i e-mailom. Također, na internetskim stranicama Zagrebparkinga bit će obavijest o tome s mapom i popisom ulica", rekao je Herman u razgovoru za Hinu.

Kaže da se za građane ne postavlja nikakav dodatni administrativni teret, već im se samo pruža informacija za koji blok vrijedi kupnja njihove povlaštene karte. A ako je više ne žele koristiti, podnijet će zahtjev te će im se vratiti iznos sukladan neiskorištenom razdoblju njezine valjanosti. Istaknuo je i da oni koji su kupili povlaštenu parkirališnu kartu po cijeni za žutu zonu, a sada su prešli u crvenu, odnosno u prvu zonu neće morati nadoplaćivati razliku sve dok im ne istekne valjanost povlaštene parkirališne karte.

Herman kaže da Zagrebparking na 1600 znakova vertikalne signalizacije dodaje oznaku bloka te će se na taj način korisnici moći orijentirati je li određeno parking mjesto u njihovu bloku. "Na svakom parkirališnom znaku bit će navedena informacija o pripadajućem bloku. Ali, to se odnosi samo na povlaštene uvjete parkiranja, dok se za ostale parkirališne karte ništa ne mijenja i one vrijede kao i do sada", istaknuo je Herman.

Kazne za vozače koji će se parkirati u bloku za koji nemaju povlaštenu parkirališnu kartu bit će iste kao i za svakog drugog korisnika parkiranja koji nema valjanu parkirališnu kartu, odnosno izdat će im se dnevna parkirališna karta koja vrijedi za pojedinu zonu. Herman kaže da su u Zagrebparkingu konfigurirali informacijski sustav koji im pomaže u obavljanju kontrole i naplate parkiranja pa već sada znaju tko pripada u koju zonu i u koji blok.

Građanin koji ostvaruje pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte to će dokazati s podacima o prebivalištu ili boravištu koje ima na osobnoj iskaznici ili potvrdom MUP-a te prometnom dozvolom ili nekim drugim dokazom. Herman kaže da je do sada bilo ukupno aktivnih 43.138 povlaštenih parkirališnih karata koje su raspoređene po zonama - prva (14.682), druga (24.384), treća (3568) te zona 1-1 (stanari Gornjega grada - 504) i one su u razdoblju valjanosti od jednog do 12 mjeseci.

U Zagrebu je prema podacima Centra za vozila Hrvatske u 2023. bilo registrirano oko 402.000 osobnih i lakih dostavnih vozila. "Možemo reći da samo za 10-ak posto vozila njihovi vlasnici ostvaruju pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte jer se nalaze u zoni naplate i kontrole parkiranja, dok za 90 posto vozila njihovi vlasnici ne mogu koristiti tu pogodnost", istaknuo je Herman.

Korisnik povlaštene parkirališne karte za određenu zonu ili blok moći će je koristiti samo na razini konkretnog bloka. Svim korisnicima pri kupnji povlaštene parkirališne karte bit će omogućen odabir kupnje karte za blok kojemu pripadaju po prijavljenoj adresi, ali će biti ostavljena opcija i za kupnju za susjedni blok ako je u istoj zoni ili u nižoj zoni naplate.

Time će oni koji žive na rubu bloka moći odabrati koji blok žele, ali po načelu “ili-ili”, odnosno moći će kupiti kartu samo za jedan od ta dva bloka. U slučaju da imaju više vozila, moći će kupiti povlaštenu parkirališnu kartu za svako od tih vozila. Tako im je omogućen i odabir da im jedno vozilo ima povlaštenu parkirališnu kartu u jednom bloku, a drugo u susjednom, ako su u istoj ili nižoj zoni. Vlasnici nekretnina koje se nalaze u zoni naplate i kontrole parkiranja, a koji nemaju prebivalište ili boravište na adresi nekretnine, više neće moći kupiti povlaštenu parkirališnu kartu. Takvih je sada 580, ali se ti brojevi stalno mijenjaju.

Uvodi se i promjena da korisnik koji se dosad s povlaštenom parkirališnom kartom u prvoj zoni mogao parkirati i u bilo kojoj drugoj zoni, to više neće moći. U prilog tome Herman kaže da je cijena povlaštene parkirališne karte za prvu zonu već poprilično subvencionirana, a i oni građani koji nisu u zoni naplate parkiranja svugdje plaćaju parkirališne karte po redovnom cjeniku.

Kaže i da je prostorni obuhvat blokova dosta velik pa misli da građani neće imati problema s pronalaskom parkirališta. Jedan blok u crvenoj zoni je od Ilice do Zrinjevca, Željezničkog kolodvora pa do Republike Austrije. Sljedeći blok je od Zrinjevca, pa Vlaška, Maksimirska, opet Željeznički kolodvor pa Heinzelova.

U Novom Zagrebu je naplata u Središću, tržnici Utrine, Sigetu, a uvest će se i u Aleju pomoraca te Brodograditeljsku aleju. U prvoj zoni na Tuškancu u naplatu ulazi i Zamenhofova, u Dubravi u naplatu ulazi okretište Dubrava (Avenija Gojka Šuška), dok se u Vrapču ukida naplata na Vrapčanskoj aleji.

Herman je naglasio i da se 26. listopada uvodi i prvi Park & Ride u Zagrebu, na Borongaju, u Ulici Divka Budaka i sa zapadne strane Dinamovog stadiona gdje će korisnik s kupljenom parkirališnom kartom uz uslugu parkiranja moći koristiti i prijevoz ZET-ovom autobusnom linijom 228 prema KBC-u Zagreb, odnosno do bolnice "Rebro" i natrag. Cijena karte bit će 2,3 eura za vozača i još jednu osobu, a za svaku osobu više plaćat će se još po jedan euro.

Time se želi povećati kapacitet parkiranja za bolnicu, gdje sada vlada ogromna prometna gužva, a vozačima omogućiti da za jednu cijenu koriste parkiranje i ZET-ov autobus koji tamo vozi. Rekao je i da se planiraju i druge lokacije Park & Ride na obodima grada, pa će građani za istu cijenu moći koristiti parkiranje i javni prijevoz.

U studenome bi Gradska skupština trebala donijeti i odluku da se u prvoj zoni od ponedjeljka do subote parkiranje naplaćuje od 7 do 24 sata a nedjeljom od 7 do 15 sati. Herman je podsjetio i da se projektira podzemna garaža u Klaićevoj ulici ispod srednjoškolskog igrališta za 800 parkirališnih mjesta. Radi se i podzemna garaža ispod Paromlina s 350 parkirališnih mjesta, a prema ranijim najavama, rade se i pripremne radnje za garažu ispod Trga Franje Tuđmana.

