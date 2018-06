Vlak čekamo u grmlju jer HŽ ne želi da novcem četvrti izgradimo stajalište

Trava zarasla do koljena, klupa s potrganim daskama te zahrđali koš za smeće ispod drveta i tek jedan natpis “Zagreb – Klara“ koji otkriva da je riječ o željezničkoj stanici. I to ne bilo kakvoj stanici u nekom zabačenom i napuštenom mjestu, nego o stanici u novozagrebačkom naselju Sveta Klara. Prva je nakon Glavnog kolodvora u smjeru Siska, a ogorčeni putnici zaključuju – “da vlak može birati, ni on ovamo ne bi došao”.

Nema dogovora s HŽ-om

– Živim u Sisku, a radim u Odri, tako da već sedam godina svaki dan putujem. Ni inače nisam zadovoljan uslugom HŽ-a i time kako stanice i kolodvori izgledaju, ali ovo u Klari je posebna priča. Kada sam prvi put ovamo došao, trebalo mi je 10-ak minuta da shvatim da je ovo stanica, a nisam jedini – govori 36-godišnji Dario Carek te dodaje kako izgovor ne može biti da je koristi malo ljudi jer to nipošto nije istina.

– Ujutro prije posla i nakon 15 sati, tu je uistinu gužva. Jako puno ljudi radi u Novom Zagrebu i ne isplati im se ići do Glavnog kolodvora, ako ovdje imaju funkcionalnu stanicu, ili nešto što bi tako trebalo izgledati – kaže ovaj strojarski tehničar, a da bi stanica u Klari mogla poslužiti i kao rasterećenje autobusnih linija, primjerice “zlokobne 268“, smatra 23-godišnji Mirko Pranjić.

– Živim u Klari i vlak mi je praktičniji od autobusa kada idem u centar grada. Na Tomislavcu sam za pet minuta, što je odlično. Ovamo bi mogao gravitirati dobar dio Novog Zagreba, samo da se možemo negdje skloniti kad pljušti – zaključuje Pranjić, a s tom se idejom slaže i predsjednik vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad Jadranko Baturić.

– To je bolna točka u našem kvartu i želimo je riješiti. Već pet godina u proračunu imamo osigurano 125.000 kuna, mi smo spremni financirati uređenje, ali nikako se ne možemo dogovoriti s HŽ-om, to je strašno – kaže Baturić te dodaje da je hitno potrebno i uređenje stanice u Remetincu, koja nije u nimalo boljem stanju.

– Tu je još gore! – govore putnici koji čekaju vlak, isto na prvoj stanici od Glavnog kolodvora, samo u smjeru Karlovca. Tamo postoji betoniran prilaz, ali nema nimalo hladovine, klupe, a ni koša za smeće. Samo hrđavi znak “Remetinec” i hrpa smeća oko njega.

Stanice na meti huligana

– Studiram u Zagrebu, ali nekoliko puta tjedno idem kući u Karlovac, što znači da čekam vlak i na jakom suncu i na kiši dok sjedim na podu – govori 20-godišnja studentica stomatologije Lucija Kuterovac te zaključuje kako na putu ne vidi nijednu toliko neuređenu stanicu te kako je ovo sramota i za Zagreb i za HŽ.

– S obzirom na to da je riječ o investiciji koja zahtijeva veća sredstva, zasad ne možemo govoriti o konkretnim planovima za rekonstrukciju, no dugoročno ćemo probati pronaći rješenje – poručili su iz HŽ-a te upozorili na velik problem uništavanja postojećih stanica. HŽ infrastruktura već se godinama bori s problemom huligana, pa podsjećaju na situaciju u Buzinu kada je 12 milijuna kuna vrijedno stajalište uništeno odmah nakon izgradnje te sad iz dana u dan izgleda sve gore.