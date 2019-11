Vjesnikov neboder 'obukli' u reklamu od 5500 kvadrata

Vizura Vjesnikova nebodera ovog je vikenda zapanjila svakog tko je kraj njega prošao. Zgrada je, naime, zasjala u posve novom ruhu – i to doslovce. Tvrtka H&M za promociju svoje nove kolekcije odjeće Giambattista Valli x H&M odlučila je ovaj 67 metara visoki neboder sa svih strana “obući” u ogromno platno na kojem se mogu vidjeti novi komadi iz ovog trgovačkog lanca.

Za realizaciju ovog pothvata odgovorna je marketinška tvrtka Fini oglasi, koja je u tu svrhu angažirala tim od 30 ljudi. Među njima su se nalazili montažeri, ali i alpinisti.

– Platno ima 5500 kvadrata, vjerujemo da bi se moglo raditi čak i o novom Guinnessovu rekordu. Za sad je to neslužbeno, ali ako uzmemo da je najveća površina reklame za sad je bila 3000 kvadrata, a naša je gotovo dvostruko veća, ovo je zaista svjetski rekord – hvali nam se direktor tvrtke Fini oglasi Tomislav Gojšić. Dok je cijeli projekt od ideje do realizacije trajao oko četiri mjeseca, sam proces presvlačenja kultnog nebodera u reklamu trajao je 15 sati. Radilo se noću, s ciljem da javnost koja ugleda plakat rano ujutro ostane iznenađena.

– Naša ekipa morala je nekoliko puta nositi ogromne komade platna stepenicama sve do vrha zgrade na 17. katu. Zatim je sve to trebalo razvući oko cijele zgrade, pričvrstiti i onda spustiti do dna zgrade. Bio je to težak pothvat i nismo znali hoće li sve proći kako treba. Na sreću, nije bilo ni ozlijeđenih ni materijalne štete – kaže Gojšić. Reklama će na Vjesnikovu neboderu stajati do 7. studenog, kada će u trgovine H&M stići nova modna kolekcija.