VIDEO Ova zagrebačka udruga branitelja invalida ima najljepše ukrašeni centar u Dubravi

Tko god pored njih prođe, ne može barem pogledati i pomisliti kako prekrasno izgleda. Neki čak i zastanu pa, onako na brzinu, mobitelom "okinu" koju fotografiju. No, šarene boje i lampice koje svake godine postavljaju branitelji invalidi Domovinskog rata koji vodi Udruga športskih ribolovaca invalida domovinskog rata Republike Hrvatske uvijek plijeni pažnju, a oni, kaže predsjednik Mirsad Ćustić, rado to rade.

- Svake godine nam treba tri do pet dana da to postavimo, a radimo to sve sami. I svake godine kupimo nešto novo i dodatno ukrasimo prostor - kaže Ćustić. Osim zgrade udruge, livade i fitness centra na otvorenom u sklopu udruge nalazi se i veliki umjetni ribnjak kod kojeg se svake godine organizira natjecanje u ribolovu. Ondje se nalazi i sačuvana lokomotiva iz dana kad je kraj Grada mladih prolazila željeznička pruga. Sve je to ukrašeno bijelim, zelenim, crvenim i plavim bojama Božića.

Foto: Ušridrrh

- Ove godine smo htjeli da to bude posebno, pa smo se dodatno potrudili - kaže Mirsad Ćustić. Udruga je dobro poznata u naseljima Gornje Dubrave, pa mnogi često odnje dolaze na druženje, obilazak i fotografiranje. Pogotovo sad u zimskim večerima kad je sve tako lijepo osvjetljeno i ukašeno.