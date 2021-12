VIDEO Jednostavan i brz recept za prefine božićne kolačiće otkrila nam je Barbara

Blagdanska ponuda stigla je na Dolac koji u ovim adventskim danima vrvi od života. Tražena su roba u ovo doba godine orasi, nezaobilazan sastojak blagdanskih slastica. Kilogram domaćih oraha na Dolcu se kreće od 80 do 90 kuna. Orasi mame kupce i na pultu Barbare Tretinjak koja sa suprugom uzgaja povrće na svom imanju u blizini Velike Gorice.

-Imamo i nešto oraha, svi ih sada kupuju. ove su godine loše rodili, količine su male, ali su slađi no ikad. Probaj- nutka nas Barbara ukusnim orasima otkrivajući svoj omiljeni Božićni recept. Kolač je nazvala Oraščići, a priprema je brza i jednostavna.

-Oraščiće slažete u male kalupe. Na pola kile glatkog brašna ide jedan margarin i petnaest deka mljevenih oraha. Umjesto brašna možete dodati više oraha, tako je još finije. Dodaje se jedan vanili šećer i jedan prašak za pecivo i malo korice od vanilije. Možete dodati i žličicu kaka, ali nije nužno. Smjesa se stavi u kalupe, no udubite ju malo da može stati krema. Kalupi idu u zagrijanu pećnicu i kratko peče na 180 stupnjeva. Čim zamiriše po kolačićima, izvadite ju van -otkriva Barbara svoj omiljeni recept. Dok se kolačići peku, priprema se krema.

-U kremu zamiksajte margarin, četiri rebra čokolade, žlica do dvije šećera, može i u prahu te žličica ruma koji kolaču daje poseban tač. Napunite kalupe s pečenom smjesom kremom i pospete ih mljevenim orasima. I to je to. Dobar tek!