'Velika zvjeka' gledala se i u inozemstvu: On line kazalište ima svijetlu budućnost

Marko Torjanac, Slavko Juraga i Luka Dragić, u ulozi trojice poslovnjaka, fantastičnom su 200. izvedbom predstave "Velika zvjerka" u nedjelju na daskama Male scene probili led jer je ona prva na repertoaru teatra koji ide on line uživo. Dio je to, naime, projekta redatelja i vlasnika pozorišta Planet Art, Torjanca, pod imenom "Novo kazalište", koje je nastalo kao odgovor na koronakrizu zbog koje mnogi ne mogu fizički prisustvovati predstavi. Reakcije gledatelja, kako kažu iz teatra, bile su sjajne, a opisali su to kao početak nove, i globalne, veze između publike te umjetnika budući da su ih na malim ekranima pratili iz Irske i SAD-a.

- U prijenosu smo nastojali maksimalno zadržati kazališni doživljaj prilagođavajući predstavu svim kreativnim i tehničkim zakonitostima drugog medija. Nastojat ćemo i dalje istraživati i usavršavati prijenos i u umjetničkom i u tehničkom smislu, a sve servise ćemo učiniti maksimalno user friendly – kaže Torjanac dodajući da mu se čini da je najvažnija informacija dobivena od ovog prvog susreta s on line publikom ta da je on line kazalište gledateljima očito zanimljivo što znači da se kazališnom sadržaju otvara prostor u novom mediju čime dobiva i potpuno nov doseg.

Iza predstave održan je skroman prijem na otvorenom ispred kazališta ne kojemu se se, kao i na samoj predstavi, poštovale sve propisane epidemiološke mjere, a prisutni su skinuli maske samo za potrebe fotografiranja. Ekipu Planet Arta došli su podržati kolege i prijatelji Vilim Matula, Boris Svrtan, Petra Kurtela, Robert Zuber, Marina Pavković, Gordana Orsag Pasanec, Blaženka Leib, Lidija Ivanda i mnogi drugi. Već ovu nedjelju u on line kazalištu uživo može se gledati komedija "Tko je ovdje lud?" gdje će protagoniste utjeloviti ponovno genijalni Torjanac i sjajna Natalija Đođević.

Ulaznice se mogu kupiti po cijeni od 39 kuna naa predstavama je, naravno, moguće prisustvovati i fizički u kazalištu Mala scena odakle se prenose.