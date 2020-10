Ne možete li u teatar, on stiže u vaš dom

Odustati ili boriti se? Glavno je to pitanje ovih dana, posebice otkako je korona uzela maha i “uzdrmala” sve sfere života. No u svakom se zlu može pronaći nešto dobro te je novo doba u kojem živimo prilika da se brusi kreativnost, kako kaže Marko Torjanac, glumac, redatelj i osnivač kazališta Planet Art koje ove godine slavi 15. rođendan. Tako je i nastao njegov inovativni projekt Novo kazalište u kojemu će se predstave izvoditi na daskama Male scene, no svatko tko želi moći će ih pratiti uživo i putem live streaminga. Na taj će način, ističe Torjanac, ući u domove ljudi, bez obzira na to gdje se tko na svijetu nalazio, što je rješenje za ljubitelje teatra koji ne mogu fizički doći na Medveščak 2.

Jedna ulaznica, cijela obitelj

Idućih će se mjeseci, naime, svake nedjelje u istom terminu izvoditi jedna od tri komedije koje su priredili, “Ritina škola”, “Tko je ovdje lud?” te “Velika zvjerka”, koja će led probiti za tri dana u 20 sati. A posjetili smo glumačku i tehničku ekipu na probi prije njihova “dana D”, kada će kazališnu čaroliju prenijeti publici preko malih ekrana.

– Ideja mi je sinula još prije nekoliko mjeseci, a s realizacijom smo počeli u rujnu. Projekt nije samo privremeno rješenje za kazalište u doba korone, već bih volio da zaživi i nakon toga – govori Torjanac.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 21.10.2020., Zagreb - Projek Planet Art, online kazaliste na Maloj sceni. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

Krenuli su, dodaje, s komedijama kako bi unijeli pozitivu u doba crnila, a u budućnosti planiraju izvoditi i druge predstave. Prenosit će se vrlo dinamično, s četiri kamere, a proteklih nekoliko tjedana rade punom parom kako bi upravo taj najizazovniji, ali i najzanimljiviji dio, odradili što vjernije.

– U prijenos će biti uključene i reakcije publike kako bi se gledatelji ispred ekrana osjećali što više kao u kazalištu. Zato imamo posebne probe da vidimo kada treba koji kut uhvatiti – objašnjava Torjanac.

Novo je iskustvo, napominje, cijeloj glumačkoj i tehničkoj postavi donijelo uzbuđenja, obogatit će njihove vještine i znanja, a sve odrađuju s velikim entuzijazmom. Osim benefita za one na sceni, pak, među prednostima za publiku je to što, primjerice, za jednu ulaznicu po cijeni od 39 kuna cijela obitelj može uživati u predstavi.

– Korona je, nažalost, donijela i nepovoljnu ekonomsku situaciju. Zato čvrsto vjerujemo kako ćemo i cijenom ulaznice donijeti dašak pozitive ovoj situaciji – govori Torjanac. Ulaznice se mogu kupiti na www.planet-art.hr, a prvu izvedbu, uz njega, s nestrpljenjem iščekuju i glumci koji kažu kako su od prijatelja, obitelji i kolega već dobili mnogo riječi podrške i pohvale.

Vjerujemo u uspjeh projekta

– Veselimo se i radimo kao pravi tim. Vjerujemo u uspjeh projekta i ovo će biti još jedno prekrasno iskustvo u kojemu ćemo se na novoj razini povezati s publikom – kaže Slavko Juraga koji igra u predstavi “Velika zvjerka”.

Radnja se vrti oko trojice urnebesnih poslovnjaka koji rješavaju probleme u tvrtki, a uz njega i Torjanca, glumi i Luka Dragić koji se jedva čeka okušati u novom formatu. Natalija Đorđević, pak, utjelovit će protagonisticu priče “Tko je ovdje lud?” koja je na repertoaru 1. studenog.

– Pozitivne treme uvijek ima, posebice zato što je atmosfera jedinstvena – kaže glumica. Tjedan poslije izvodi se “Ritina škola”, u kojoj je ulogu šarmantne frizerke od Nataše Janjić Medančić preuzela Vanda Winter.

– Umjetnost i u ovakvim vremenima mora pronaći svoj put. Nije to lak zadatak, ali radujemo mu se – poručuje ona.