Vasić napustila Klub SDP-a u Zagrebačkoj skupštini: Što sam god tražila nije prošlo, još sam dobila 'po materi'

Klub SDP-a u Zagrebačkoj skupštini pada s pet zastupnika na svega četiri. Odlučila ga je napustiti nezavisna Dina Vasić koja je svoju odluku danas objavila na društvenim mrežama. Potvrda je to onoga što se i predviđalo,a to je da će izbacivanjem predsjednika zagrebačkog SDP-a Viktora Gotovca iz stranke vjerojatno doći do osipanja i u Skupštini. Za sada je odlučila otići Dina Vasić, a još uvijek nije jasno što će napraviti Renato Petek za kojeg se zna da je bio jedan od najvećih kritičara koalicije SDP- Možemo u Zagrebu, a zbog čijeg je razvrgavanja, predsjendiku stranke Peđi Grbinu iza leđa, Gotovac i izbačen iz stranke.

Vasić je na svom facebooku objavila kako s danom 19.09. prestaje biti članica Kluba zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te da se na taj korak odlučila zbog ogromnih podjela i neslaganjem s odnosima u klubu i s partnerima. Poručila je i kako ne želi da nje rad u Skupštini bude predmetom međustranačkih prepucavanja te je dodala kako će sve dobre politike i dalje podržavati, a prijedloge s kojima se ne slaze dobro analizirati i, kao i do sada, glasati prema vlastitim uvjerenjima.

- Ja od politike ne živim, politika živi od mene - mojih poreza, prireza. Trenutna zagrebačka politika prepuna je prepucavanja, loših rezultata, živi samo da bi živjela i to u dobroj većini slučajeva. Tražila sam Riznicu, tražila sam Katalog imovine, tražili smo Platformu Zviždač. Sve je prihvaćeno - ništa konkretno realizirano. Tražili smo da zastupnici u Skupštini ne mogu biti u radnim tijelima Gradonačelnika i onda kasnije sami glasati za to u Skupštini. To nije prošlo na glasanju i još sam dobila “po materi”-napisala je Vasić na svom facebooku referirajući se i na prostački napad potpredsjednika Skupštine i ideloga Možemo Teodora Celakoskog koji ju je ovog ljeta poslao u tri pi... materine.

U svojoj objavi Vasić je objavila i kako joj se Odbor za financije prekidao jer se pojedincima nije svidjelo što govori i način na koji iznosi činjenice.

-Ima li ijedan opravdan razlog da ostanem u klubu koji formira većinu u Skupštini? Ajmo objektivno Kliko moja, ja nisam tako odgojena nit sam dogurala u svojoj profesiji do sadašnje razine zbog demagogije i poznanstava. Ja sam žena koja je navikla na udarce, ali nisam navikla šutjeti. Shodno tome, ne mogu biti “žetončić”. Ponekad sam naivna, ponekad bezobrazna, uglavnom pristojna, ali uvijek svoja- napisala je Vasić koja će ostati u Skupštini kao nezavisna zastupnica.