VIDEO Tomašević o prijenosu vlasništva: Ne dobiva svaki dan grad nekretnine vrijedne pola milijarde kuna

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivan Serdar potpisat će danas Ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u Zagrebu s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Grad Zagreb.

Video snimio: Dario Topić

– Zadovoljstvo mi je što smo potpisali ugovor o prijenosu nekretnina na Zagreb i to bez naknade. Riječ o vrijednosti od pola milijarde kuna. Ne dobiva svaki dan grad nekretnine vrijedne pola milijarde kuna i to bez naknade – kazao je Tomašević podsjetivši kako je riječ o domovima za starije i nemoćne.

Kazao je da je dobro da se to pitanje rješava.

Osvrnuo se i na porast cijena plina.

– Što se tiče pučke kuhinje, ona nije privatni biznis. Ona je ustanova koja pruža određenu socijalnu skrb. Zagreb je već sufinancira iz proračuna i naravno da ćemo izaći u susret. Povećanje cijene plina problem je na razini cijele Unije. Radimo i razgovaramo s relevantnim državnim institucijama kako bismo riješili ovaj problem – kazao je Tomašević.

Upitan o tome da komentira izjavu ministra Tomislava Ćorića koji je izjavio da neće dopustiti da se prebacuje krivnja na ranije direktore, Tomašević je podsjetio da su ugovori potpisani prije nego što je došao na čelo Grada.

– Prepucavanje tko je tu kriv, neće pomoći nikome – dodao je te napomenuo kako se rješenje mora naći.

Jedna od tema bilo je i povećanje kapaciteta staračkih domova.

– Uskoro se otvara novi dom. Što se tiče cijene, gradski domovi su jeftiniji od privatnih. Ali rastu cijene hrane i energenata. Grad pokriva velike gubitke, ali pitanje je koliko ćemo dugo to moći ako se nastavi ovaj rast cijena.

Tomašević je komentirao i uvođenje gradskih referenduma.

– Radi se o načinu gdje građani sakupljanjem potpisa mogu staviti određenu temu na raspored Gradske skupštine. Mislim da je to dobar način. Jedan od prijedloga jest da to bude 10 posto prijavljenih birača. Provjeravamo s Ministarstvom pravosuđa i uprave je li moguće da to bude i manji postotak prijavljenih birača – objasnio je zagrebački gradonačelnik.