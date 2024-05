Tomašević: 'Ova odluka nije normalna, iskoristit ćemo sve mjere da se sruši. Zanima me motiv Međimurje Plina'

Nakon cjelodnevnog čekanja i špekulacija, pala je konačna, za sad još uvijek neslužbena odluka. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je odlučila da će zagrebačko područje opskrbljivati tvrtka Međimurje plin, a ne Gradska plinara Zagreb Opskrba. Potonja je tvrtka, dakle, prestala bit opskrbljivač prvi put u 162 godine.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević sazvao je konferenciju za novinare u kojoj komentira odluku HERA-e te najavio da će se boriti svim sredstvima da se ta odluka sruši.

"Mi zasad imamo neslužbeno informaciju da je HERA dodijelila koncesiju tvrtki Međimurje plin. GPZO se javio kao odgovoran opskrbljivač", rekao je te je istaknuo nekoliko stvari zbog kojih misli da je to bio loš natječaj.

"Ja ga nisam komentirao, nije ni HERA, jer bi se to moglo smatrati kao utjecaj i pritisak na regulatora plina. Neobično je kako se javnost nije ni propitivalo tko je Međimurje plin, koje je opskrbljivalo samo 29 tisuća korisnika na svom području, a sad će se taj broj korisnika povećati deset puta", nastavio je.

"Da stvar bude paradoksalna, po uvjetima ovog natječaja Međimurje Plin ne može opskrbiti plin na svom području jer je HERA raspisala natječaj na način da, ako dobijete Zagreb, ne možete dobiti bilo koje drugo područje. Ta je tvrtka dala najpovoljniju ponudu i na svom području, a ondje će izgubiti opskrbu plinom. Zagreb neće moći opskrbljivati plinom na svom području, a oni neće na svom području. Kakav je to natječaj?

VEZANI ČANCI:

Dalje, GPZO nije izgubio područje Zagreba od neke privatne firme, već je riječ o firmi koja je u 100% javnom vlasništvu kao i Plinara. Ako gledamo strukturu vlasništva, najveći je vlasnik Grad Čakovec, a onda su tu neke drugi općine i gradovi Međimurja. Ono što isto znam pouzdano, jest da najveći pojedinačni vlasnik nije dao potporu za ovakvu ekspanziju u kojoj dobiva Zagreb, a gubi svoje područje", rekao je još.

Međimurje plin nema odvojenu opskrbu i distribuciju, kao što je Zagreb, nastavio je Tomašević, a spomenuo je i broj zaposlenika u obje tvrtke.

"Mene doista zanima motiv Međimurja plina kao javne tvrtke da uzme ovo područje i koji je motiv direktora tog poduzeća, a to je gospodin Nenad Hranilović, koji je također predsjednik ogranka međimurskog HNS-a. Mi nismo izgubili zagrebačko područje od neke velike tvrtke kao što su EON ili HEP, već od male tvrtke u javnom vlasništvu. Doista me zanima da direktor objasni koji je to motiv da izgubi matično područje, a dobije područje Grada Zagreba", izjavio je gradonačelnik.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Želi, kaže još, umiriti građane. "Gradska plinara Zagreb će i dalje distribuirati plin Zagrebu. Mi imamo infrastrukturu. Gradska plinara Zagreb je vlasnica cijele infrastrukture. GPZO ima 100 zaposlenika, dok je u GPZ 380 zaposlenika. Sve cijevi će ostati iste, brojila, mijenja se samo što će biti na fakturi. A mi ćemo iskoristiti sve moguće mjere da se ova odluka sruši", rekao je Tomašević.

U Zagrebačkom holdingu je 7300 radnika, a GPZO ima tek 100 radnika koja je imala i 140 radnika, rekao je po pitanju budućnosti Holdingove tvrtke. "Očekujemo od direktora GPZO da napravi analizu i predstavi scenarije za mogućnost daljnjeg poslovanja. Ono što ostaje jest oko 8000 poslovnih korisnika, također pružamo uslugu građanima sve do 8. listopada. Očekujemo da se predstave ti scenariji, a Holding će to predstaviti nama. Mi očekujemo da, kao i do sad, po nekoj dobroj praksi, da se ponudi radnicima, ako će se njihov broj smanjivati, za neka zaposlenja u ostatku Zagrebačkog holdinga.

Po pitanju čija je to odgovornost, rekao je da je na natječaju ponuđeno 7 posto više nego na proteklom, a da je inflacija oko 20 posto. "Vidi se da je poslovna strategija za koju mi očekujemo je da (GPPZO, op. a) ne idu u gubitak, ali i da ne ostvaruju neku dobit", rekao je gradonačelnik.

VEZANI ČLANCI:

"Preživjeli smo tri godine udarce, probleme i na globalnoj i europskoj razini, i sad dolazi ovakav natječaj koji omogućuje firmi da dobije 10 puta veći broj korisnika nego što sad ima", ustvrdio je Tomašević.

"Uprava ima moje povjerenje, jer ne znam što su mogli napraviti drugačije", rekao je još te se osvrnuo na nedavno poništen natječaj. "Na tom natječaju je Međimurje dao najnižu ponudu ne samo na području Zagreba već i Slavonije, a ta bi firma tada dobila 60 posto tržišta cijele Hrvatske jer to tako natječaj omogućuje", objasnio je.

Na pitanje hoće li doći u pitanje opskrba plinom u Zagrebu te u kojoj je poziciji sad GPZO, odgovorio je: "Ta tvrtka već sad nosi gubitke koje je generirala prethodna vlast i nije mogla generirati nove gubitke. Treba se vidjeti i koja je računica Međimurje plin. Podsjetit ću, 9,6 eura je bila prije tri godine ponuda GPZO-a, a nova ponuda je samo sedam posto veća.

Što se tiče opskrbe plinom, HERA je donijela odluku da ne poništava natječaj, rekao je još Tomašević. Rekao je na kraju da ovakav natječaj nije normalan. "Gdje bilo gdje u Europskoj uniji ima ovakav natječaj u kojem tvrtka dobiva natječaj s 10 puta manje korisnika. Ja naravno, ne znam koja će cijena biti ponuđena na natječaju, ali preko Holdinga je strategija da budemo na pozitivnoj nul. U tom smislu, mene zanima doista što je to motiviralo Međimurje plin s obzirom na to da je Grad Čakovec bio protiv toga da podrži to proširenje. Meni je jako zanimljivo da je čelnik tvrtke čelnik međimurskog HNS-a", rekao je još Tomašević.