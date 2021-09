Danijela Dolenec: Uvođenje građanskog odgoja nije bilo ishitreno

U HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 danas je gost zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec. “Prvih 100 dana nove zagrebačke vlasti”, “Je li Možemo! opravdalo očekivanja građana i kakvi su im planovi na državnoj razini”, samo su neka od pitanja emisije koja se nakon ljetne stanke vratila na male ekrane. Najvažnije detalje intervjua pročitajte u nastavku.

Prva tema je, što su zatekli u prva tri mjeseca rada i što ih je iznenadilo.

- Nije me ništa iznenadilo. Znali smo da ćemo doći u tešku situaciju, da financije nisu stabilne. Zato smo u kampanji govorili o potrebi kriznog upravljanja. Vidjeli smo da kadrovska struktura nije povoljna, jer grad ima puno kvalitetnih ljudi koji su parkirani, stavljani sa strane. Jedino nakon tri mjeseca mogu dati više primjera kako stvari nisu radile, ali smo očekivali neki sustav koji je zamršen - rekla je, a kako konkretni primjer je navela to što je očekivala da će gradski proračun planirati na racionalni i minimalno javno odgovoran način te da se izvršava prema planu.

- Prema uvidu koji sad vidimo, niti jedno niti drugo nije bilo rađeno tako. Niti se planiralo na odgovoran način, a trošenje proračunskih stavaka ne odgovara tom planu - objasnila je Dolenec.

Kada očekujete da ćete imati konačnu ekipu, pitao je Stanković, a ona je kadroviranje usporedila sa okretanjem tankera.

- Mi imamo situaciju gdje poluge treba puno bolje uspostaviti nego što je sad slučaj. Pročelnici su ekvivalentni gradskim ministrima. Mi u upravi nastljeđujemo pročelnike u mandatu. Polovina više nije na tim pozicijama. Idu tri natječaja za nove pročelnike u tri izuzetno važna ureda. Uvjeti su regulirani natječajem. Nakon toga idu sljedeća tri ureda, a 31. listopada raspisat ćemo natječaj za sve ostale. To je samo što se tiče uprave - rekla je, dodavši da realno sa novom ekipom misli upravljati kroz šest mjeseci.



Sljedeća tema je bila kako je Dolenec krenula u aktivizam i započela sa svojom političkom karijerom, a ona je objasnila da je uvijek bila angažirana, pa se još u srednjoj školi pridružila ekološkoj grupi, a uglavnom je bila angažirana u obrazovnim i zagovaračkim inicijativama.

- Postala sam dio ljudi koje su organizirali program Zelene akademije. Zelena akademija je program koji je išao od 2010. i tu sam upoznala mnogo ljudi - kaže.

Koji je njen točno angažman kao zamjenica, za što je zadužena, kakva je podjela pitao je Stanković zamjenicu gradonačelnika.

- Tomislav, s obzirom na svoj aktivizam i zastupničko iskustvo pliva dobro u svim gradskim temama. Luka i ja smo morali uhvatiti korak i skočiti u duboko jer nismo imali značajno iskustvo u gradskim temama, i u ova tri mjeseca najveći dio planiranja smo radili zajedno, ali javnost je vidjela da postoje logične podjele. Korlaet je arhitekt i preuzeo pitanje obnove Zagreba i operativna je osoba koja je na različitim terenima. Moji osobni zadaci koji će me pratiti cijeli mandat je preustroj gradske uprave i vezano uz to provedba u gradskoj upravi i trgovačkim društvima te koordinacija sa zastupnikčkim klubom u Skupštini - objasnila je.

Stanković je pokrenuo konkretni problem oko toga što natječaji trenutno stoje.

- Ono što smi napravili u javnoj nabavi je da ona nije zasutavljena već je centralizirana. Mi se njome moramo sustavno pozabaviti. Poslovi ne stoje, sve što je iz EU projekata ide normalnim tempom, ali smo dali uputu pročelnicima da prioritiziraju i neke stvari se mogu usporiti i odgoditi - kaže Dolenec.

Dotaknuli su se i pitanja građanskog odgoja, i komentara da je potez ishitren.

- Mi smo i u nacionalnom programu 2020. iskazali važnost da GOO uđe u obrazovanje. Ono što smo pronašli, što smo zatekli u Uredu za obrazovanje je certificirani program koji omogućava da se kao pilot uvede još ove godine i to je po nama bolje nego da se čeka još jedna godina. Za sad se radi o izvannastavnoj aktivnosti - objasnila je, dodajući da ne smata da je ishitren potez.

- Tema građanskog odgoja je oduvijek tema od interesa javnosti i s pravom jest - kaže.

Komentirala je i kritike oporbenih gradskih zastupnika HDZ-a, MOST-a, oko imenovanja u proceduri i (ne)snalaženja s otpadom.

- Bivši gradonačelnik se gospodarenjem otpada nije uhvatio 20 godina i to je jedno zamršeno klupko. Mi nemamo sustav, a gospodarenje otpadom je bilo prepušteno privatnim tvrtkama. Ono što je naš stav i što smo komunicirali i zatvorit ćemo Jakuševec do kraja mandata, ali moramo prvo napraviti sustav gospodarenja otpadom. Nama se mora dati neko vrijeme da izložimo kvalitetan plan jer je to tema koja je poznata. Mi možemo biti kao Ljubljana koja je smanjila nastanak otpada, smanjili su količinu nerazvrstanog otpada i povećati recikliranje - objasnila je.

Tema je bila i obnova Zagreba nakon potresa.

- Mi smo za da se obnova određenih zgrada proglasi javnim interesom gdje se mogu zaobići imovinsko-pravni problemi jer bi se time ključno postiglo da obnova grada može ići u blokovima - isložila je plan dodavši da je Grad ubrzao broj prijava.

Tema se prebacila na pitanja koja nisu vezana uz Zagreb, pa je Dolenec upitana da li Možemo! želi preuzeti vlast u zemlji.

- Svaka politička stranka koja je krenula na nacionalnoj razini želi preuzeti vlast - priznala je Dolenec, a kao poteze po tom pitanju je navela uspjeh na proteklim lokalnim izborima.

- Ako smo u Zagrebu u četiri godine napravili ovaj uspjeh, ne vidim zašto ne bismo na jednako dobar način iskoristili priliku i u ostalim gradovima - rekla je Dolenec, te opovrgnula tezu Stankovića da to neće moći učiniti ako se svi vodeći ljudi bave Zagrebom.

- 2024. ćemo imati tzv "super-election year" gdje će biti i europski i predsjednički i parlamentarni izbori. Puno očekujem od svih nas. Što se tiče naših lokalnih grupa u drugim gradovima, oni su zaduženi za daljnji razvoj - rekla je naglasivši da je dobro što u sljedećih tri godine nema izbora, jer zemlji treba razdoblje stabilnosti.

Tko će stati na kraj HDZ-u, pita Stanković, te kako konkurirati Plenkoviću, pita Stanković?

- Ne bi personalizirala. Ali činjenica je da postoje velike nejednakosti, veliki dio stanovništva nije aktivan - rekla je Dolenec, a na pitanje podjele Hrvatske na pet ili sedam regija, rekla je da Možemo! jest stava u tom smjeru i da treba smanjiti broj gradova i općina, odnosno županija.

- Mi vidimo veliki prostor da se kroz porezni sustav uvede pravednija politika, ali to je pitanje razvoja, možemo li kao država imati set ekonomskih i industrijskih politika koje će stvarati radna mjesta - odgovorila je na pitanje Stankovića što misli o poreznom sustavu danas.

Stanković ju je pitao i oko investicije viška novca u fondova, a kako u javnom životu zagovara cirkularnu ekonomiju, pa ispada da bi ona višak novca trebala ulagati u mala brodogradilišta a ne u fondove.

- Ja bih rekla, u što sam sve ulagala u životu, da je tu puno širi dijapazon toga što nas je interesiralo, i koliko smo vlastiti trud uložili u različite inicijative - odgovorila je.

Treba li Hrvatskoj referendum o euru, pita Stanković.

- Mi smo u europskoj kampanji upozoravali na činjenicu ako, kad nemate vlastitu valutu, ostaje vam u borbi za konkuretnost interna devalvacija, što znači da treba rezati troškove rada. To nije dobro. Mislim da je u redu reći da bi javna rasprava trebala biti mnogo šira. Puno je jasnije na razini EU da je ona u najmanju ruku nedovršen projekt. Pokazalo se lošim imati eurozonu koja istovremeno priječi i ne želi kreirati oblik zajedničke fiskalne odgovornosti - odgovorila je. Ne može dati decidirani odgovor jer je potrebno mnogo više javno raspravljati.