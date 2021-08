Imaju i Tomaševićevu podršku: Savjet mladih želi svoje 'podružnice' u svakoj gradskoj četvrti

Željeli su poboljšati komunikaciju mladih na razini mjesne samouprave i otvoriti mogućnost njihova političkog djelovanja u lokalnoj zajednici. Pa su članovi Savjeta mladih Grada Zagreba, savjetodavnog tijela koje je osnovala Gradska skupština te djeluje pod Uredom za obrazovanje i promiče te zagovara prava, potrebe i interese mladih u metropoli, odlučili pokrenuti inicijativu da svaka od 17 gradskih četvrti dobije svog predstavnika koji bi zastupao mlade i brinuo o njihovim problemima u kvartu i šire.

Podrška gradonačelnika

Na to ih je potaklo istraživanje političke pismenosti mladih od 15 do 30 godina, koje je provela Skupština, a čiji su rezultati poražavajući. Gotovo nitko od anketiranih ne zna čemu služi Skupština, kako funkcionira lokalna samouprava, niti što su to gradske četvrti, koliko ih ima i koja je funkcija mjesnih odbora.

– Istovremeno, na nedavno održanim lokalnim izborima mladi su se aktivirali, što znači da ih to zanima – kaže predsjednica Savjeta Lucija Topolovec te ističe kako najmlađi zastupnik u povijesti Skupštine “sjedi” upravo u novom sazivu, radi se o MOST-ovcu Lovri Markoviću, koji ima samo 25 godina.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 24.08.2021., Zagreb - Lucija Topolovec, predsjednica Savjeta mladih Skupstine grada Zagreba i Lara Tomkic, pripadnica Savjeta, koje namjeravaju biti aktivnije u gradskim cetvrtima no do sad i educirati mlade o vaznosti politickog djelovanja na lokalnoj razini. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

Prijedloge o imenovanju članova Savjeta u vijeća gradskih četvrti, dodaje Lucija, prihvatio je i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović, a imaju i podršku zastupničkih klubova gradskog parlamenta. Ostaje im još formalni sastanak s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, koji je zakazan za rujan, prije nego što počne realizacija. Na njihovu inicijativu aktualni je gradonačelnik 12. kolovoza potpisao Europsku povelju o radu s mladima kojom su stvoreni preduvjeti da se savjeti mladih u četvrtima oforme.

– Cilj je da mladi znaju da u četvrti imaju svog predstavnika. Ako znaju da ih netko sluša, uključit će se još i više – dodaje Lucijina kolegica iz Savjeta Lara Tomkić. Ideja je da svih 17 gradskih četvrti s vremenom dobije svoje savjete mladih, točnije, bile bi to “podružnice” Savjeta u Gradskoj skupštini. Broj članova po četvrtima, objašnjavaju djevojke, ovisit će o njezinoj veličini, a funkcija će im biti savjetima poboljšati život u kvartovima. No prvo će, kažu djevojke, formirati radne skupine kako bi se uvidjelo postoji li interes za takvo što. Savjeti mladih u gradskim četvrtima nije jedina inicijativa na kojoj momentalno rade. U planu im je progurati i projekt stipendija za mlade majke koje još studiraju, kao i stipendije za umjetnike.

– Često od kolegica koje imaju djecu i studiraju slušamo kako im je teško uskladiti majčinstvo s faksom pa mislimo da bi im stipendija bila dodatni stimulans da nastave svoje obrazovanje. Ni umjetnicima nije lako jer, primjerice, lani su od 100 stipendija za izvrsnost njih samo četiri dodijeljene umjetnicima – govore nam Lucija i Lara.

Sjednice ne propuštaju

Članovi Savjeta mladih na čelu s Lucijom Topolovec inače prilično ozbiljno shvaćaju svoju funkciju. Njih 15 plus zamjene ne propuštaju ni jednu sjednicu Skupštine, a imaju pravo i predlagati amandmane ako je na dnevnom redu neka točka koja se bavi problemima mladih. Mandat im traje do 2023., potom se raspisuje natječaj za nove članove, a javiti se može svaka mlada osoba sa zagrebačkom adresom.