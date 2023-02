Tomašević: Oni koji ne odlažu otpad u ZG vrećicama imat će veće račune za siječanj

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici u 11 sati obišao je Arheološki muzej u pratnji ravnatelja Sanjina Mihelića posjetit će Arheološki muzej gdje su u tijeku radovi na završnoj fazi obnove. Trenutno traju radovi na sanaciji drugog kata muzeja čiji je završetak predviđen u svibnju ove godine.

-Prvi kat Arheološkog obnovljen je i otvoren za javnost, drugi kat ćemo obnoviti do svibnja, a otvoriti do kraja godine -poručio je na početku ravnatelj Mihelić. Gradonačelnik Tomašević izrazio je na početku sućut svim stanovnicima Turske i Sirije koje je jučer pogodio razoran potres.

Dva milijuna eura za obnovu Arheološkog pokriveno je iz police osiguranja pa će za obnovu biti potrebno povući manje novca iz proračuna i EU fondova, no Grad će financirati obnove fasade i svega što bude potrebno, naglasio je Tomašević, a potom je odgovarao na novinarska pitanja.

O kaznama za otpad

Podijeljeno je nekoliko stotina kazni i nekoliko tisuća upozorenje. Kazne pišu komunalni redari koji bi se zatekli na tom mjestu i pišu ih na licu mjesta. I Čistoća je krenula kažnjavati jer ako se otpad ne odlaže u ZG vrećicama, time se ne plaća usluga odvoza pa kada se utvrdi identitet, slijede individualne kazne. Metode utvrđivanja su različite, od kamera, ispitivanja sadržaja vrećice. Korisnici koji pravilno ne odlažu po prvi će puta uskoro to osjetiti na svojim računima. Isto je i u drugim Eu gradovima, to je najnormalnija stvar. Fokus komunalnih redara je odlaganje glomaznog otpada na zelenim otpada, a radnici Čistoće provjeravaju poštuje li se pravilo odlaganja u ZG vrećicama. Moguće su i kolektivne kazne po zakonu, no još uvijek isključivo kažnjavamo individualna kućanstva koja pravilno ne odlažu. U veljači na računu stižu kazne za siječanj.

O pomoći turskom potresu

Osvijetlit ćemo fontane večeras sa turskom i sirijskom zastavom, a za novčanu pomoć dogovorit ćemo na Skupštini, a i građani mogu pomoći uplatama Crvenom križu.

O nevremenu za vikend

Oštećeni građani trebaju se obratiti Zagrebu ili Zrinjevcu za procjenu štete, iskoristit ćemo policu osiguranja da pokrijemo te troškove.

O poskupljenjima

Na vrijeme ćemo izaći s tim kada provedemo sve analize i kada donesemo tu odluku u suradnji s koalicijskim partnerom obavijestit ćemo javnost. želimo prevrnuti maksimalno svaku kunu iz ušteda Zg Holdinga i ZETa te gradskog proračuna. ostatak ide u povećanje cijena. Ne želim nagađati, ali dogodit će se u sljedećih nekoliko mjeseci.