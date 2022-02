Sljemenska žičara dobila uporabnu dozvolu: 'Izvjesno je da će početi raditi ovaj mjesec'

Od 11 sati održava se redovna tjedna konferencija gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Neke od gorućih tema ovih dana su cijena karte za sljemensku žičaru, obnova grada, drobilice za glomazni otpad koje su već stigle na Jakuševec ali i katastrofalno stanje gradske infrastrukture, poput mostova i nadvožnjaka. Osim novosti i najava, Tomašević i njegovi suradnici odgovarat će i na pitanja novinara. Konferenciju možete pratiti ovdje.

Žičara ima uporabnu dozvolu, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

- Držimo se predviđene brzine procesa, ostaje izvjesno da će žičara početi raditi ovaj mjesec. ZET će do kraja ovog tjedna napisati natječaj za još dva člana uprave. Procijenili smo da kao Skupština društva, da bi transformirali ovo poduzeće, raspisujemo natječaj za još dva člana uprave. Tekst natječaja bit će poznat krajem tjedna, ali dajemo javnosti informaciju. Očekujemo dobar odaziv, kompetitivni natječaj - kazala je Dolenec.

Korlaet komentira nastavak akcije pregleda oštećenja. Pregledana je Ilica od Frankopanske do Trga Francuske republike. Provjerana su pročelja koja su fiksirana, a ovaj tjedan ide sustavni pregled krovoa u pješačkoj zoni. Uvertira je to u konstrukciju obnovu grada, kaže Korlaet i pozvao građane da prate sttranice Grada jer će biti novi poziv za obnovu pročelja.

Komentirao je i pad nadovžnjaka u Buzinu.

- Došlo je do erozije ograde, sam vijadukt je u dobrom stanju. Što se tiče obnove ograde, Grad je proveo natječaj za sanaciju, radovi počinju 21. veljače - kaže Korlaet.

Dodao je i da se osniva privremena skladište materijala od uklanjanja

- Radi se o zakonskoj obavezi, i privremenoj lokaciji. Naglasio bih da se ne radi o deponiju, nego o mjestu gdje će se vrštti organizirana oporaba građevinskog materijala. Lokacija je na Žitnjaku, u industrijskoj zoni, sjeverno od pročistača otpadnih voda u Čulinečkoj ulici, površine 2 hektara i dovoljno daleko od najbližih kuća - rekao je.

Tomašević je ponovio da je Gradska plinara - Opskrba poduzetnicima ponudila plaćanje cijena za plin u šest rata, bez kamata. Imenovao je i novog v.d. pročelnice Ureda za upravljanje imovinom i stanovanje. Dosadašnji vd. pročelnika Željko Matijašec je iz osobnih molio da ne nastavi tu dužnost, pa je imenovao Zoricu Zulić kao vršiteljicu dužnosti pročelnika.

- Ona je do sada 30 godina radila u gradskoj upravu uglavnom u ovom Uredu - rekao je Tomašević.

Vezano uz proces savjetovanja oko otkaza u Holdingu, podjeća se javnost da je iniciran u prosincu, završetak je kraj ožujka, po tom originalnom planu, uprava i sindikati su u procesu savjetovanja. To su gotovo svakodnevni sastanci. Sve ide po planu, kao što je i ugrađeno u sam poslovni plan Holdinga ove godine. Proces savjetovanja, ukoliko je uspješan, znači da se taj proces detektiranja viška odvio u nekakvom socijalnom dijelu.

Što se tiče drobilica, Tomašević je podsjetio da je Servisno operativni centar izgrađen prije 15 godina i nikad nije bio korišten. I on se sad koristi kao privremeno skladište. Prije su se koristili unajmljeni prostori privatnih poduzeća.

- Ishodili smo dozvole u siječnju i na osnovu toga mogli smo tražiti dozvolu za unajmljenu drobilicu koja je ishođena prošli tjedan, a sad je došla i nova kupljena drobilica, sad možemo pokrenuti proceduru i za tu drobilicu. Jedno kratko vrijeme koristit će se unajmljena drobilica, pa će moći koristiti i kupljena. Bit će potreba za još drobilica za glomazni otpad. U nabavi je Zrinjevca i kupovina još jedna manja drobilica za glomazni otpad. Imat ćemo dvije drobilice u vlasništv, onda više neće biti potrebe za najmom drobilica i za najmom skladišta - rekao je Tomašević.

Ugostitelji se muče s micanjem terasa, a Tomašević je rekao da postoje kriteriji.

- Dobar je dio ugostirelja proširio terase za vrijeme pandemije, i Grad je na neki način zadržao to stanje. To se treba dovesti u neke okvire. To nije slučaj samo u ovom gradu. Što se tiče zahtjeva za terasa, dio tih COVID terasa je ostao, ali ostaje kriterij za širenje terasa s obzirom na parkirna mjesta, u centru imamo nedostatak parkirnih mjesta. Drugo su proširenja terasa vezana za zelene površine, kad su zahtjevi za terase na uštrb telenih površina i treće, kad su proširenja vezana za nogostup. Ako je smanjen prolaz pješacima, jasni su kriteriji, nema tu nikakve arbitrarne situacije. Najavili smo i razgovor s obrzinicma i ugostiteljima da vidimo koliko će trebati tranzicije da se stavi nazad u neki normalan okvir što se tiče estetike grada. Kriteriji se nikad neće moći u potpunosti uspostaviti, ali neki opći mogu i to će se razraditi. Sastat ćemo se s njima najkasnije početkom ovog ožujka, jer želimo krenuti u pripremu novog Adventa već sad - objasnio je Tomašević.

Glede sastanka s kardinalom Bozanićem i stanjem crkve na Savici, rekao je da se gleda koje su sve lokacije moguće prema trenutnim prostorno-planskim uvjetima, u svakom slučaju ovo jučer je bio neki prvi sastanak i otvorene su brojne teme, posebno s obnovom nakon potresa. Postoji povjerenstvo za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja za vjerske zajednice - rekao je Tomašević.

Konferenciju je "bombardirao" i član ekološke udruge koji je gradonačelnika htio pitati oko stanja na Jakuševcu.

Prije otvaranja, sljedeći tjedan, bit će predstavljen cijeli cjenik sljemenske žičare, na kraju je odgovorio Tomašević. Bit će tu cijeli sustav, rekao je Tomašević. Nužno je da jedna prosječna obitelj financijski priuštiti ići na Sljeme.