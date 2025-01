Upoznajte opus Boška Budisavljevića kroz novu publikaciju i izložbu

Promocija publikacije "Boško Budisavljević – Auto-arhiviranje u 11 točaka", izdane u suradnji s Institutom za povijest umjetnosti

održat će se u četvrtak u 19 sati u Galeriji Modulor. Publikacija, koju je pripremila dr. sc. Sandra Križić Roban u okviru istraživačkog projekta "Arhitektura i likovnost urbanih cjelina Hrvatske", hibridnog je formata koji spaja katalog izložbe i monografiju.

Na promociji će sudjelovati dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, ravnateljica Instituta za povijest umjetnosti, dr. sc. Sandra Križić Roban, dr. sc. Matko Marušić, Boško Budisavljević, d.i.a., i Borislav Doklestić, d.i.a. Publikacija donosi inovativan pogled na rad i ideje Boška Budisavljevića kroz 11 ključnih segmenata, predstavljajući "auto-arhivsku" vremensku mapu koja omogućava dublje razumijevanje njegovog pristupa arhitekturi, urbanizmu i umjetnosti. Izložba radova Boška Budisavljevića, koja prati ovu publikaciju, može se razgledati u Galeriji Modulor do 16. siječnja radnim danima od 10 do 20 sati, te 17. siječnja od 10 do 14 sati.