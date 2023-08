Upišite se na dramsku radionicu, tečaj slikanja, naučite osnove baleta i sviranja pop i rock-gitare

Još samo nekoliko dana ostalo je do početka nove školske godine, a đaci ih mogu provesti uz brojne zabavne aktivnosti, primjerice u centru Amazinga na Zagrebačkom velesajmu u sklopu programa "Back to school", koji traje do 10. rujna.

Školarci u dobi od šest do 15 godina tako će, među ostalim, uživati na izletu u CineStar, edukativnoj igri "Očuvajmo okoliš – reciklirajmo zajedno", a očekuje ih i party uz karaoke. Kako izgleda život tiktokera, posjetitelji mogu saznati 8. rujna, kada u Amazingu stiže Filip Ščrbak, koji će podijeliti vlastita iskustva, ali i nekoliko savjeta, a na programu je i kreativna radionica u suradnji sa Školskom knjigom na kojoj će učenici imati prilike personalizirati svoje bilježnice.

Uz povratak u školske klupe počinje i sezona izvannastavnih aktivnosti koje su pak pripremili brojni zagrebački centri za kulturu. Dječji zbor te plesne, kazališne, likovne i glazbeno-scenske radionice, ali i ona na kojoj možete naučiti izraditi strip, čekaju vas tako u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad. Namijenjene su za djecu i mlade, a posjetitelje treće životne dobi očekuju aktivnosti poput čitalačkog kluba te rekreativnog baleta. Prijaviti se možete do petka na mail info@czkio-susedgrad.hr.

A u Centru za kulturu Trešnjevka, osim na plesne, djeca i mladi mogu se upisati na dramske radionice koje će voditi redateljica Frana Marija Vulić Vranković te glumica Lucija Dujmović. Utorak je u CeKaTe-u rezerviran za tečajeve crtanja i slikanja, a ponedjeljak za keramiku. Stariji od 16 godina mogu pak upisati i tečaj fotografije, koji će se održavati u Društvenom domu Prečko, a za sve programe prijaviti se možete do kraja rujna.

Suvremeni i ples na svili te osnove klasičnog baleta zainteresirani mogu svladati na tečajevima u Centru za kulturu Maksimir, koji usto priprema i dramske, ekološko-kreativne te likovne radionice za djecu i mlade, ali i za odrasle. U njegovu su programu i tečajevi šivanja za početnike te radionica pop i rock-gitare.

Nudi se i besplatna jednodnevna radionica "Računajte sa Supekom i Vrančićem", koja će se 29. rujna održati u prostorijama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce).