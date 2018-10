Tražite golmana ili vam se ne da peglati? Oni imaju rješenja

Aplikacija kojom ekipa može pronaći vratara za nogomet u kvartu, platforma za “detektiranje” odgovarajućeg liječnika preko interneta u nekoliko minuta, narukvica koja prati tlak i otkucaje srca starijih osoba, alat za pomoć djeci s disleksijom i pametni stol za terasu s ugrađenim grijačima neke su od ideja čiji je cilj olakšati svakodnevni život, a 18 timova razvijat će ih u inkubatoru Tehnološkog parka u 12. paviljonu Zagrebačkog velesajma.

Otvoren je, naime, treći Startup Factory u organizaciji Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER), a 18 timova odabrano je nakon dva kruga “pitchanja”. Najboljih pet, nakon dvomjesečnih edukacija i rada na startupovima, u prosincu će osvojiti 160.000 kuna s kojima mogu nastaviti razvijati svoje projekte.

Vjetar u leđa za mlade tvrtke

– Ovim putem novim idejama i projektima dajemo vjetar u leđa, no oni sami stvaraju svoju budućnost jer je novac koji dobivaju jednokratna pomoć. To znači da nakon toga tvrtke moraju biti sposobne same opstati, a zasad sve koje smo poduprli i dalje uspješno posluju – pohvalio se direktor ZICER-a Frane Šesnić.

Napomenuo je da je sretan što su mnogi projekti prepoznali zdravstvo kao jedan od sektora koji se pomoću tehnologije mogu unaprijediti. Među njima je i PinUp Doctor, platforma uz koju svatko može u samo nekoliko klikova pronaći liječnika opće prakse ili specijalista.

– Zamišljamo je kao Booking.com za pronalazak doktora. Baza će se moći pretražiti po lokaciji, dijagnozi pacijenta, i u roku od samo nekoliko minuta moći će se rezervirati termin – objašnjava Anita Majoli, koja stoji ispred projekta.

Bez brige uz ProblemSolver

A zdravlje, posebice prehrana, također je u fokusu Marka Vincekovića, pokretača projekta Makabi.

– Osmišljavamo pametne kapsule koje se stavljaju u zemlju i štite povrće bez potrebe za dodatnim prskanjem pesticidima – kaže Vinceković, koji je izvanredni profesor na zagrebačkom Agronomskom fakultetu.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Marino Šabijan pak svoj projekt Luxheal smatra revolucijom za zdravstveni turizam jer je, objašnjava, riječ o mobilnoj aplikaciji koja je savršena za one koji u Hrvatsku dolaze na rehabilitaciju. U suradnji s liječnikom, naime, stvara personalizirani rehabilitacijski program.

– Pacijent koji je, primjerice, preživio infarkt, a želi ljetovati u Hrvatskoj, može iz udobnosti hotela i u dogovoru s doktorom nastaviti s rehabilitacijom kao da je kod kuće – precizira Šabijan.

Na popisu su i Emple, tim koji stvara punjače za mobitele sa zaslonom za reklame, Zebra Cross, rješenje koje omogućava bolju vidljivost na pješačkim prijelazima, te Problem Solver, aplikacija za ponudu i potražnju usluga za čišćenje.

– Svi bi radije proveli subotu s obitelji umjesto peglajući. Naša aplikacija u tome pomaže – kaže voditeljica Jelena Sesar.