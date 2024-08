Tramvajski promet ovim će dijelom metropole sutra biti obustavljen: Iz ZET-a objavili detalje

Tramvajski promet od okretnice Heinzelova do Savišća u sutra će, od 18 sati pa sve do kraja dana, biti obustavljen zbog radova na energetskoj mreži, javljaju iz ZET-a. Tramvajske linije 2 i 3 tako će prometovati skraćeno do okretnice Heinzelova, a linija 13 izmijenjenom trasom.

Linija 13: Jarun - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Kvaternikov trg

Umjesto tramvaja, od Heinzelove do Savišća prometovat će autobus. Iz ZET-a su sve korisnike zamolili za razumijevanje.

Podsjetimo, danas, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, u tramvajskom i autobusnom prometu primjenjivat će se nedjeljni vozni red. U skladu s navedenom izmjenom, napominju iz ZET-a, neće prometovati ni tramvajske linije 1, 3 i 8.