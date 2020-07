Top 10 mjesta za izlete u okolici Zagreba

Prva asocijacija na ljeto i sezonu godišnjih odmora najčešće je more. No, zadnjih je godina sve više i onih koji žele drukčiji odmor - negdje u planinama, na selu... A, naravno, mnogo je i onih, naročito u ovom "koronaljetu" koji u ovim toplim danima neće uspjeti „skočiti" do plaže. Za sve njih pripremili smo deset zanimljivih lokacija za izlet, piknik, kupanje, razgledavanje, šetnju, zabavu ili, pak, odmor, koje se nalaze svega nekoliko kilometara od metropole te neke čak i unutar grada. Na vama je sam da izaberete - jedan dan, jedno poslijepodne, vikend ili cijeli tjedan.

1. Istražite Park znanosti u Oroslavju

Je li moguće razgovarati šaptom na udaljenosti od 30 metara? Kako odsvirati himnu Europe u hodu? Je li moguće naučiti Pitagorin poučak u jednom pokretu? Samo su dio pitanja na koja će sve dobne skupine, osobito najmlađi, u igri na zabavan i interaktivan način pronaći odgovore uz pomoć osmišljenih eksponata u omiljenom mjestu malih i velikih istraživača, odnosno, prvom parku znanosti u Hrvatskoj. Nalazi se u Oroslavju, a od glavnog grada udaljen svega pola sata vožnje. Usto, prije nekoliko su tjedana uveli i novitete poput amfiteatra u prirodi gdje se odvija ljetni kamp, predavanja, filmske projekcije...

2. 'Bućkanje' u jacuzziju akvaparka

Osvježenje od visokih temperatura može se pronaći i na samo dvadesetak minuta vožnje od Zagreba u vodenoj oazi Aquapark Adamovec. Kompleks ima tobogane, četiri unutarnja bazena i dva jacuzzija te dva vanjska bazena i jedan jacuzzi vani. Usto, razne vodene atrakcije za djecu i odrasle poput tobogana, wellness i fitness-centar te gastronomske delicije a la carte i samoposlužnog restorana. Do tamo voze i autobusi ZET linije 271, 272, 264 s okretišta Dubec.

3. Put u antički Rim

Kako se nekoć živjelo u rimskom svijetu, može se doživjeti u muzeju na otvorenom i arheološkom parku Andautoniji gdje se na prostoru od 2500 četvornih metara mogu vidjeti ostaci starog antičkog grada iz doba Rimskog Carstva. Idealan je za ljubitelje muzeja i povijesti, a smješten je pokraj Ščitarjeva, također, na pola sata vožnje od Zagreba. Posjetitelji mogu tako prošetati glatko popločanim rimskim ulicama te pogledati sustav podnog grijanja u zgradi nekadašnjeg javnog kupališta.

4. Čarobni Trakošćan

Oni koji se žele osjećati kao kraljevi i kraljice u svoje slobodno vrijeme mogu to u dvorcu 45 minuta od Zagreba udaljenom prema Krapini, odnosno Trakošćanu. Mini izlet svakako vrijedi posvetiti ovom arhitektonski fascinantnoj i sačuvanoj utvrdi koja datira iz 13 stoljeća s bogatom muzejskom građom i poviješću. Osim toga, staze su uz istoimeno jezero pokraj dvora idealne za duge i romantične šetnje, a usput se može prezalogajiti nešto u restoranu u sklopu kompleksa.

5. Etno park na rubu grada

Sedam kilometara od aerodroma „Dr. Franje Tuđmana", pak, i 13 kilometara od samog centra grada, točnije u naselju Mala Mlaka, nalazi se čarobni Etno Park Zagreb. Idealan je za bijeg iz gradske vreve u mirno i spokojno zelenilo kao iz bajke gdje svatko ima zanimaciju - od piknika i šetnje voćnjakom s 800 voćki za cijelu obitelj, čaše vina u ljetnikovcu za roditelje do šarmantnog igrališta za djecu.

6. Paty Land kod Igrišća

Za ljubitelje adrenalina, pak, idealan je izlet u zabavni kompleks Party Land smješten kod Igrišća u samom srcu Zagorja. Hrabri će se moći okušati vožnjom u minidžipu po makadamskoj stazi, za one natjecateljskog duha tu je paintball, odbojka, badminton, ljudski „stolni" nogomet, potezanje konopa, gađanje lukom i strijelom... A dok se čovjek umori, ogladni i žedni, predahnuti može uz roštilj koji je besplatan na korištenje.

7. Jahanje u Moslavini

Uz čašu dobrog domaćeg vina, likera ili rakije gledati na zapanjujuću Moslavačku goru. Ovakva je vrsta relaksacije moguća na OPG-u Kezele smještenom u Šumećanima koji su na samo četrdesetak minuta vožnje od Zagreba. A osim što se mogu kušati njihovi domaći proizvodi, za djecu se organizira jahanje, a može se voziti i u kočiji ili fijakeru. Svakog vikenda gostima se servira "Moslavački stol" s kojeg sami biraju što će pojesti, a ponose se i velikim brojem vegetarijanskih jela.

8. Golf s pogledom na Savu

Okušati svoje vještine u jednom od najstarijih sportova na svijetu, golfu, može se čak u blizini, na rubu Zagreba pored južne obale rijeke Save, odnosno Jadranskoj aveniji 6, gdje se smjestio klub Riverside Golf Zagreb. Sadrži devet polja, a tu su i prostrano vježbalište s 40 pozicija, chiping green, odnosno umjetna igrališta s umjetnom travom i „bunker" za vježbu te nadstrešnica za vježbanje i po lošem vremenu. Čak i oni koji nisu igrači i golf ih uopće ne zanima, mogu se zabaviti u mirnom i opuštajućem ambijentu uz bogatu gastroponudu u njihovu restoranu.

9. Zelinska vinska cesta

Graševinu, chardonnay, traminac, žuti muškat, rajnski rizling, šipon-moslavac, bijeli i sivi pinot, kerner i, dakako, autohtonu sortu kraljevinu, natočit će vam na zelinskoj vinskoj cesti koja se nalazi na potezu duž cijelog Svetog Ivana Zeline, od Hrnjanca preko Munđakove, Fučkana, Domjanićove, Nazorove do Komina, a obuhvaća čak 11 vinara. U kušaonicama mogu se degustirati i različite gastrodelicije toga kraja poput domaćih kobasica, šunke, sireva...

10. Lov na tartufe

Iako možda ne izgledaju tako, ali su jedne od najskupljih i najfinijih namirnica svijeta, a riječ je o tartufima kojima je zagrebačko tlo posebice bogato. A u Maksimirskoj šumi se čak mogu i „loviti". Izlet je to koji organizira Grad Zagreb, a svaka grupa sa psima pasmine Lagotto Romagnolo obilazi šumu u potrazi za podzemnom gljivom.

Svaka koja se pronađe, može se kasnije i degustirati u partnerskim restoranima koji na menijima imaju jela od tartufa. Isto se može iskušati, u organizaciji Turističke zajednice Zagrebačke županije, i u turopoljskom kraju koji je upravo poznat po riznici ove gljive.