Tomislav Stojak: Sve ankete koje su se radile od danas više ne vrijede

Gradski zastupnik u zagrebačkoj Skupštini Tomislav Stojak izrazio je u nedjelju sućut obitelji, prijateljima i suradnicima zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića te istaknuo da politički odnosi u Zagrebu više nikada neće biti isti.

Stojak je gostovao u TV studiju Večernjeg lista

Kakve su reakcije u vašoj okolini na iznenadnu smrt gradonačelnika Milana Bandića?

- Ovo je zbilja teška informacija. Gospodin Bandić je gradonačelnik 20 godina i to treba respektirati. Ti mandati su izboreni na izborima. To je obilježilo grad Zagreb, iskrena sućut njegovoj obitelji, suradnicima i prijateljima. Zbilja su svi iznenađeni i šokirani. Njegovu politiku nisam smatrao dobrom za Zagreb, ali treba respektirati njegove mandate. Njegov odlazak potpuno mijenja političku scenu u Zagrebu.

Sve se sada u Zagrebu drastično mijenja, što očekujete?

- Prvenstveno od kandidata sada očekujem da pokažu političku razboritost. Sve ankete, svi pokazatelji koji su govorili da netko ima prednost, od danas više ne vrijedi. Svi koji pripadaju spektru centra i malo prema lijevo, kojem i ja pripadam, moraju uočiti da moramo opet razgovarati. I vidjeti kako ovu situaciju napraviti za jedan bolji Zagreb u budućnosti.

Hoće li Bandićeva stranka ponuditi novog kandidata?

- Ne bih se usudio reći što preostaje stranki Milana Bandića. Oni će to najbolje procijeniti. Nije to politički spektar kojem ja pripadam, potpuno suprotno, političke opcije od centra i malo prema lijevo trebaju razgovorati o izaslu na izbore.

Kako će njegov odlazak utjecati na Zagrepčane?

- Sve ono što Zagreb kao grad mora pružati prema građanima vjerujem da će se normalno odvijati, od javnog prijevoza i svega drugoga. Iako je iznenada preminuo, moramo biti svjesni da jedan sustav kao što je Grad Zagreb ne smije ovisiti o jednom čovjeku. Ako se to uruši onda će se pokazati da je točno što smo stalno govorili da je sustav loše postavljen.

Koliko ste poznavali Bandića i što mislite o njemu osobno?

- Upoznao sam ga prije gotovo 25 godina, i u tim vrlo malim trenucima u kojima sam bio s njim u kontaktu, bio je vrlo pristojan i šarmantan čovjek. tu nemam što reči. Pamtim ga po raspravama u moja dva posljednja mandata u Skupštini. Tada ste mogli argumentirano kritizirati i predlagati. On je to znao pažljivo slušati, znao sam da će reagirati na ono što misli da je bitno. Pamtim ga i po nekim pohvalama nekih mojih prijedloga. Znali smo pričati u pauzama pa bi mi znao reći "jesam li te lijepo pohvalio" pa sam mu govorio da me više ne hvali jer sam onda ja u problemu.

Po ćemu će građani za 100 godina pamtiti Milana Bandića?

- Tada ja više neću biti živ. Sigurno da ćemo najviše vidjeti žičaru koja je malo promijenila izgled Medvednice. On je u prvom godinama napravio i neke dobre stvari, ali mislim da su njegove zadnje četiri godine kao gradonačelnika bile loše. Nije iskoristio ogromne potencijale grada Zagreba da postane pravi razvijeni grad. Neke stvari se jesu napravile, avenije koje su nam bile nužno potrebne, neki dijelovi grada su uljepšani. Na žalost mi to na zapadu grada nismo doživjeli. Ali, neke prometnice jesu napravljene koje su dugo čekale na obnovu.