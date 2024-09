Tomašević odgovorio na prozivke HSLS-a o stranačkom zapošljavanju: 'Mogu ih tužiti za klevetu'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet otvorili su novouređenu Podružnicu za usluge odraslim osobama Centra za pružanje usluga u zajednici Mali dom. Na otvorenju je sudjelovala i ravnateljica centra Mali dom, koji je proslavio i 15 godina postojanja, Tatjana Petrović.

– Podružnica za odrasle osobe je novitet u našoj usluzi, a radit ćemo s korisnicima koji uz oštećenja vida imaju i pridružene teškoće kao što su intelektualne teškoće i slično – kazala je ravnateljica i dodala kako će u prostor prvi korisnici doći već u četvrtak. – Uskoro otvaramo i podružnicu za najmlađe koja će se nalaziti na Velesajmu – najavila je.

Danijela Horvat, mama jednog od korisnika se također obratila prisutnim. – Potratila sam cijelu večer smišljajući prave rečenice što reći. Ovaj centar je život naše djece i teško je sročiti sve u nekoliko rečenica. Zahvalila bih se Gradu koji je sjeo s nama i saslušao nas i naše probleme. Mi roditelji smo bili jako skeptični, nismo vjerovali da se ovo može realizirati u tako kratkom roku, odnosno godinu dana – kazala je Danijela Horvat.

– Ja sam ponosan jer smo zbog ovakih projekata proglašeni europskom prijestolnicom inkluzije. Dugo godina postoji dobra socijalna politika u Zagrebu, ali mi ovakvim projektima želimo to nadograditi. Za 2024. godinu za 80 posto je povećan proračun za osobe s invaliditetom i bez takvih ulaganja ne bi bilo ovakvih projekata – kazao je Tomašević te dodao kako je cilj štoviše decentralizirati ovakve usluge. A centar Mali dom je tom prilikom uručio zahvalnice gradonačelniku i njegovoj zamjenici Danijeli Dolenec.

– Ovaj tjedan je počeo Europski tjedan mobilnosti i pozivamo građane koji mogu sudjelovati u brojnim aktivnostima da se pridruže, a posebice na dan bez automobila koji je u nedjelju – pozvao je gradonačelnik Zagrepčane da se pridruže Žbici koja će se ove godine prvi put voziti novom trasom sa Zrinjevca do najveće pješačke zone u metropoli- Jaruna.

Na novinarsko pitanje o grafitima i zapošljavanje soboslikara, gradonačelnik je kazao je kako je pet natječaja palo i da su zbog toga odlučili u Holdingu zaposliti ljude, no ne odustaje od natječaja. – Davat ćemo prostor za umjetnike koji vole grafite, kao što smo to učinili u Trnskom – odgovorio je Tomašević.

Odgovorio je Tomašević na optužbe HSLS-a o zapošljavanju preko veze. – Ako tvrde da sam ga ja zaposlio zbog stranačke pripadnosti, mogu ih tužiti za klevetu – oštar je bio gradonačelnik te dodao kako se u gradskim poduzećima za vrijeme njegovog mandata ne zapošljava "preko veze".

O pozivu na spajanje mjesnih odbora Tomašević je odgovorio: – Ako se odbori dobrovoljno žele spojiti, to mogu učiniti. Čuo sam neke glasine o prekrajanju mjesnih odbora zbog izbora, to su gluposti. A ta odluka bi stupala na snagu tek poslije izbora – odgovorio je Tomašević te dodao kako ga se nikog neće siliti na pripajanje.

– Ne mogu vam reći nikakve brojke o tome koliko ljudi želi ostati u Gradskoj plinari jer je to osjetljiva poslovna informacija. No, odaziv je dobar – kazao je Tomašević te još jednom pozvao Zagrepčane da ostanu u Gradskoj plinari. – Cijena koja je trenutno deset centi jeftinija bit će takva godinu dana jer ugovor to jamči – dodao je gradonačelnik. – Odluku o cijenu plina HERA je mogla donijet u u srpnju i imali bi i mi dovoljno vremena za damo svoju ponudu građanima – kazao je Tomašević na novinarsko pitanje.