Tisuće su na glavnome trgu slavile ulazak u EU...

Bio je to doista povijesni dan. Nakon deset godina pregovora Hrvatska je 1. srpnja 2013. postala 28. zemlja članica Europske unije, a tako važan događaj na ulicama je slavila cijela zemlja. Pripreme su počele tri dana ranije, a središnja je proslava održana 30. lipnja na zagrebačkome Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je spektakularan prizor s tisućama stanovnika metropole kako pjevaju, plešu, mašu zastavicama i vesele se ovjekovječio Pixsellov fotoreporter Patrik Macek.

To je njegovo djelo među 350 novinskih fotografija predstavljenih na Večernjakovoj izložbi “30 godina hrvatske neovisnosti”. Podijeljena je u četiri sekcije, rat i pobjeda, razdoblje blagostanja i kriza u nezavisnoj Hrvatskoj te kultura i sport, a besplatno se može razgledati do 30. lipnja u Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i to radnim danom od 10 do 15 sati.