Talijanske delicije mame na Strossmayerov trg: Zagorski je adut "Horse City", za ljubitelje egzotike pizza s dinjom

Pizza sa ždrebećim pršutom mariniranim u pistacijama i kaparima, egzotična verzija s dodatkom dinje, Bianca s buđolom i porilukom, ali i Baby lazanja te osvježavajući koktel "začinjen" octom od šipka. To je samo dio ponude koja privlači na Strossmayerov trg, na kojem se i ove godine održava mnogima omiljeni Pizza Festival. Pod parolom "A little slice of paradise", zamamnim mirisima ugostitelji mame u 11 kućica, u kojima se sprema više od 35 vrsta talijanskih specijaliteta.

A kakve su cijene?

Među njima je i vesela ekipa Zagylanda iz Konjščine, koji se premijerno predstavljaju na festivalu. Na njihovu se jelovniku nalaze isključivo pizze napoletane spremljene po recepturi poznatog majstora Davora Milića, a poslužuju četiri varijante. Uz klasičnu margaritu s dodatkom pelata San Marzano, mozzarelle, sira grana padano, maslinova ulja, origana, bosiljka i maslina, koja stoji 12 eura, u ponudi je i ona kojom, ističe Darijo Markulin, brane boje Zagorja. Riječ je o pizzi nazvanoj "Horse City" sa salamom od mesa kopitara, ždrebećim pršutom mariniranim u pistacijama i kaparima te dodatkom jalapeño papričica, origana, bosiljka i maslina, a platit ćete je 14 eura.

I braća Cvetko iz zagrebačke pizzerije Pizza Re debitiraju na festivalu, a u svoj su jelovnik uvrstili pet varijanti talijanske delicije.

– Pri pripremi tijesta jako je važna fermentacija, a naša je praksa da ona traje između 48 i 72 sata. No najveća tajna je ljubav jer taj posao jednostavno morate voljeti. Ključno je i da okupite dobar tim pa sam tako brata natjerao da se vrati iz Irske kako bi mi pomogao – kaže Hrvoje Cvetko.

Najpopularnija je kod njih, dodaje, pizza koja nosi naziv kuće, a izdvojite li 14,50 eura, guštat ćete u mekom i podatnom tijestu koje su upotpunili pelatima, mozzarellom, pršutom, cherry rajčicama, rukolom, grana padanom i maslinama te začinili bosiljkom, maslinovim uljem te aceto kremom.

Pet varijanti napoletane pronaći ćete i u kućici Pizza Social Cluba, koji je na jelovnik, uz već dobro poznatu "Ma'Margaritu" s dodatkom rajčice, mozzarelle i parmezana, koju ćete platiti osam eura, uvrstio i novitet. Dodate li euro, naime, počastit se možete Biancom, bijelom pizzom s dodatkom mozzarelle, buđole, poriluka i tostiranih oraha.

Palermo, Messina i Siracusa nazivi su talijanskih gradova, ali i pizza s potpisom chefa Marina Medaka koje se nude u kućici "Pizza bus by RougeMarin". Ljubitelje pikantnih delicija oduševit će "Messina" s mozzarellom, pancetom, rukolom, cherry rajčicama, grana padanom i maslinama, koju ćete platiti 11,50 eura. "Palermo" je pak idealna za vegetarijance, a debelo tijesto upotpunjeno je umakom od rajčice, mozzarellom, artičokama, sušenim rajčicama, bosiljkom, ricottom i maslinovim uljem s dodatkom češnjaka.

Foto: SANDRO SKLEPIĆ/PIZZA FESTIVAL ZAGREB

Prozračno i deblje tijesto adut je i kućice Tutto Passa, gdje se, uz pomalo klasičnu pizzu sa šunkom, mozzarellom i šampinjonima, nazvanu "Di Mamma", koja stoji deset eura, nudi i egzotična varijanta "Melon" s dodatkom listova dinje, koju ćete platiti euro više. Zadrani iz Picnica ovog su puta pak odlučili udružiti snage sa sugrađanima iz Poma Food Boutiquea pa su u ponudu uvrstili sourdough sendviče i specijalne koktele.

Dobro se prodaje sendvič pod nazivom "Truffle", a za 9,50 eura guštat ćete u sočnoj focaccii s kremom od tartufa, mozzarellom, mortadelom, kruškom, grana padanom i maslinovim uljem. Osvježiti se možete, primjerice, koktelom "Šašava Mare", koji je kombinacija votke, mezcala, vina od višnje, rajčice i malina.

Calzone pizzama prženim u dubokom ulju predstavlja se Pizza Fritta. Klasična varijanta sa šunkom i sirom stoji devet eura, a za četiri manje možete se zasladiti brioche pecivom punjenim sladoledom od Nutelle.

Ništa bez lazanja

Osim u pizzama, na Strossmayerovu trgu možete guštati i u talijanskim specijalitetima s tjesteninom koje se nude u kućici Oui Chef on Wheels, uključujući deliciju inspiriranu ovogodišnjim predstavnikom Hrvatske na Eurosongu Baby Lasagnom, a porcija stoji devet eura. Za podizanje atmosfere zadužen je DJ Ozren Kanceljak, koji će ugostiti i brojne kolege, poput Bondže i Roberta Marekovića, a posjetitelji se mogu uključiti i na slikarske radionice Pinelli & Vino.

Koliko znate o Italiji, tamošnjim specijalitetima te o glavnoj zvijezdi festivala, pizzi, moći ćete provjeriti u tematskom kvizu koji je na programu sutra, a vodit će ga Domagoj Jakopović Ribafish. Festival traje do nedjelje, možete ga obići svakog dana od podneva do ponoći, a vikendom se otvara sat ranije.

