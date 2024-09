Svratite do galerije Vladimir Filakovac i razgledajte izložbu karikatura Nika Titanika, otvara se večeras

Izložba karikatura Nika Titanika pod nazivom "Mi Hrvati" otvara se u 19 sati u Galeriji Vladimir Filakovac, na adresi Dubrava 51a. Izložbu će otvoriti viša kustosica, povjesničarka umjetnosti i muzeologinja Sonja Švec Španjol, a može je se posjetiti sve do 10. listopada, i to radnim danom od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan.

Nik Titanik, inače, nadimak je i pseudonim Nikole Plečka, karikaturista, ilustratora, strip crtača i grafičkog dizajnera rođenog u Zagrebu 3. svibnja 1974. godine. Pod velikim utjecajem stripovske scene, 80-ih godina XX. stoljeća, Nik počinje crtati stripove upijajući stil Magnusa & Bunkera te stvara solidnu kolekciju amaterskih home-made serijala koji nisu bili za objavljivanje, ali su poslužili kao kvalitetna podloga za daljnje crtačko usavršavanje.

Zaljubljen u crtanje od malih nogu, svoj prvi strip crta i dovršava tijekom 1980. godine, a intenzivno se bavi crtanjem stripova tijekom osnovnoškolskog (1981-1989.), srednjoškolskog (1989-1993. Poštanska i telekomunikacijska škola) i fakultetskog obrazovanja (1994-1998. Ekonomski fakultet, smjer Organizacija i Management). Iako je prvu karikaturu nacrtao 1986. godine, tek krajem 1993. godine počinje se ozbiljnije baviti portretnom karikaturom.

Prvi ozbiljan angažman dobiva u studentskom listu “Puls” gdje mu objavljuju karikaturu Davora Gopca početkom 1994. godine. Slijedi suradnja s tjednicima “Danas”, “Panorama”, “NET” itd. za koje, osim portretnih karikatura, crta i političke ilustracije. Krajem 1999. godine otkriva unutarnju strast za geg karikaturom, te postaje punopravan član Hrvatskog društva karikaturista i počinje redovno slati karikature na festivale širom Hrvatske i svijeta, te osvaja niz nagrada.

Početkom 2000. godine počinje objavljivati u “Večernjem listu” i “Slobodnoj Dalmaciji”, te na stranicama jednog od najstarijih hrvatskih web portala “Internet Monitor”, prvi puta pod pseudonimom Nik Titanik. Krajem godine postaje suradnik u “Hrvatskom slovu” gdje objavljuje portretne karikature političara. Početkom 2001. godine objavljuje prvi hrvatski internet animirani film “Šatro” na portalu Internet Monitor. Krajem 1999. godine postaje član Hrvatskog društva karikaturista, a u veljači 2001. godine pokreće službenu web stranicu Hrvatskog društva karikaturista.

Od 2001. do 2003. godine obnašao je funkciju tajnika Hrvatskog društva karikaturista. U istom razdoblju, karikature su mu redovno objavljivane u “Nedjeljnom Vjesniku”. Od ožujka 2005. godine svakodnevno crta dvije karikature za dnevni list “24 sata” i do danas ih je objavio više od 14500 (podatak iz kolovoza 2024.). U veljači 2008. godine primljen je u članstvo ULUPUH-a, a u travnju 2014. godine u Hrvatsko novinarsko društvo. U svibnju 2006. godine osniva vlastitu firmu Nik Titanik Studio u okviru koje, osim crtanja karikatura, ilustracija i stripova radi i poslove vezane uz grafički dizajn.

Krajem 2019. godine izdaje svoj prvi strip album pod nazivom “1573.” Od sredine 2021. godine do danas ilustrira i grafički oblikuje slikovnice iz serije meteo-slikovnica “Vremenaste priče” za koje je tekst napisao poznati meteorolog Zoran Vakula. Početkom 2023. godine izabran je za predsjednika Hrvatskog društva karikaturista. S obitelji živi i radi u Svetoj Nedelji, između Zagreba i Samobora.