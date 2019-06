Studenti se od akademske godine oprostili društveno odgovornim radom

Studenti diplomskoga studija sociologije na Hrvatskim studijima organizirali su u četvrtak na Kampusu Borongaj akciju “ZaZeleni Kampus” čiji je cilj bio podizanje svijesti studenata i nastavnika koji obitavaju na Kampusu Borongaj o važnosti odvojenoga prikupljanja otpada i ostalih tema ekologije i održivoga razvoja.

Na diplomskome studiju sociologije na Hrvatskim studijima, u okviru modula Primijenjena sociologija od ove se akademske godine izvodi kolegij Društveno odgovorno djelovanje. Nositelji kolegija su prof. dr. Renato Matić i Ivan Perkov, mag. soc. Studenti na kolegiju uče o temeljima projektnoga menadžmenta, ali naglasak je stavljen na društvenu odgovornost. Da bi zadovoljili kriterije kolegija, studenti su morali osmisliti i realizirati jedan društveno odgovoran projekt od početka do kraja.

Zbog specifičnosti ovakvoga zahtjeva i vremena kojeg i nastavnici i studenti trebaju uložiti u realizaciju, na kolegiju je sudjelovalo osam studenata podijeljenih u dvije projektne grupe.

Grupa studenata koja se nazvala ZaZeleni Kampus čiji su članovi Lucija Čolić, Lucija Pandžić, Bernard Golomeić i Juraj Jović osmislila je i organizirala istoimenu akciju. Akcija se održala za vrijeme Studentskoga roštilja kojim je Studentski zbor Hrvatskih studija obilježio kraj nastave u ovoj akademskoj godini. U sklopu manifestacije održano je predavanje i okrugli stol na temu održivoga razvoja i gospodarenja otpadom.

U ležernom, interaktivnom ozračju, svoja su izlaganja održali dr. Jelena Puđak, znanstvenica i stručnjakinja za održivi razvoj, Ivan Perkov, asistent na Hrvatskim studijima koji izrađuje doktorat na temu društvenih aspekata sustava zbrinjavanja otpada u Zagrebu i Ivan Kos, predstavnik Udruge Eko Zagreb koja ulaže velike napore u podizanju svijesti građana o ekološkim problemima.

Otvoren je niz relevantnih tema kojima je zajednički nazivnik bio želja za osvješćivanjem važnosti skrbi o okolišu i životnom prostoru. Osim toga, za posjetitelje roštilja organizirano je odvojeno prikupljanje otpada, postavljene su kante za sve vrste otpada koje jedan roštilj sa sobom nosi.

Važno je pritom napomenuti da je Studentski zbor na čelu s Marijom Barić Đurđević pokušao organizirati da se nabave stakleni, kartonski i papirnati pribor, ali zbog ograničenih financijskih mogućnosti, to nisu u potpunosti uspjeli. To nas dovodi do zaključka da je još uvijek skupo održivo živjeti i da treba raditi na osvješćivanju ove problematike. Studenti su u svom naumu, bez sumnje, uspjeli – upozorili su na problem i ponudili rješenje na mikro razini. Valjalo bi od njih učiti.

Napomenimo za kraj da se druga projektna grupa odlučila uhvatiti u koštac s još jednim teškim društvenim problemom – situacijom u kojoj se nalaze mladi ljudi bez roditeljske skrbi nakon punoljetnosti. Studenti su htjeli održati edukacije i radionice o korisnim životnim temama i vještinama štićenicima domova za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

No njihova je inicijativa, nažalost, naišla na mnoga zatvorena vrata i institucionalnu inerciju. Stoga su se odlučili u rujnu organizirati okrugli stol na tu temu na koji će biti pozvani svi relevantni akteri, od političara do ljudi zaposlenih da se time bave. Ostaje za vidjeti koliko će ih se odazvati.