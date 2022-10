Student smislio originalnu ideju gdje izvesti djevojku na spoj, ZET ispunio želju: 'Nismo mogli ostati hladna srca'

Student zagrebačkog FER-a Goran došao je na doista originalnu ideju gdje svoju djevojku Lanu izvesti na spoj za obilježavanje šest mjeseci veze.

Naime, zaljubljeni par posebnu je večer poveo u ZET-ovoj tramvajskoj ''brusilici'' - malenom vagonu koji inače u noćnim satima izlazi u promet na održavanje tračnica. Na ideju ga je potaknula upravo djevojka Lana, koja mu je jednom prilikom kazala kako bi se voljela provozati njome.

- Lana mi je rekla da joj je brusilica iznimno slatka i da joj se sviđa te kako bi se jako voljela provozati u njoj. Otkad mi je to rekla, naletio sam nekoliko puta na brusilicu te bih ju uvijek snimio, što bi Lanu svaki put oduševilo. Tako mi je došla ideja da bih ZET-ovu brusilicu mogao iskoristiti kao dobar spoj za 6 mjeseci veze - ispričao je Goran ZET-u koji je lijepu priču podijelio i na Facebooku.

Foto: ZET/Facebook

Njegova ideja bila mu je i uslišena.

''Obzirom da se radilo o vrlo neobičnoj, no zaista jedinstvenoj zamolbi za ZET, nismo mogli ostati hladna srca te smo im omogućili vožnju u večernjim satima kada brusilica uobičajeno izlazi u promet brusiti tračnice'', kazali su iz ZET-a.

A djevojka Lana ubrzo nakon tog je i shvatila gdje će provesti romantičnu večer.

- Puno sam nagađala gdje ćemo ići jer rekao je da ima ideju za to. Skužila sam to oko podneva i doslovno cijeli dan nisam ništa radila, samo sam čekala da dođemo ovdje na Remizu na vožnju. Nadala sam se da će to biti kao mala prostorija, mali privatni vlakić, i doista je tako. Ovo neću nikada zaboraviti - objasnila je Lana.

Kako su rekli iz ZET-a, vozače brusilice Vjeku i Matea iznenadio je ovaj zahtjev te su zaljubljeni par rado prihvatili.

''Uvjereni smo kako će ih vrijedni vozači brusilice jednoga dana ponovno povesti na vožnju da obilježe i poneku godišnjicu veze, jer njihovi osmijesi tako kažu....'', poručili su iz ZET-a.

