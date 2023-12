'Stanovnici Velike Gorice i Novog Zagreba su građani drugog reda, bolnica južno od Save je imperativ'

Stanovnici Velike Gorice, ali i Novog Zagreba građani su drugog reda kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti i krajnje je vrijeme da se nešto poduzme po tom pitanju. Zaključak je to koji je iznesen na Skupu o rješenjima za povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na spomenutom području koji je održan danas u prostorijama velikogoričkog odbora SDP-a.

-Gotovo svaka druga žena koju poznajem mora napraviti pregled štitnjače, a to u šestom najvećem gradu u Hrvatskoj nije moguće jer nemamo niti jednog endokrinologa. Nemamo ni urologa, ne postoji ni opcija da obavite ultrazvuk, a raspolažemo tek s po jednim psihijatrom i ortodontom. To su podaci koji se, dakako, odnose na pristup javnom zdravstvu kojeg moramo jačati jer većina naših sugrađana si ne može priuštiti odlazak kod privatnika-istaknula je Ivana Mlinar, predsjednica GO SDP-a Velika Gorica.

Dodala je i kako je, nažalost, prevencija bolesti u ovom gradu nepoznanica te pacijentima nije pružena adekvatna zdravstvena skrb.

Branko Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda Andrija Štampar i v.d. predsjednika zagrebačkog odbora SDP-a, napomenuo je kako su Velikogoričani u četiri puta većem riziku od toga da moždani ili srčani udar završi smrću od Zagrepčana.

-Činjenica jest da primara zdravstvena skrb spašava život. Da bi se, primjerice, bolesti srca i krvožilnog sustava dobro liječile, pacijentima mora biti dostupan interventni kardiolog. Nevjerojatno je da su Velika Gorica, Novi Zagreb i Brezovica, koji s 200 tisuća ljudi svojom veličinom mogu parirati jednoj županiji, nemaju bolnicu južno od Save. To mora biti imperativ- poručio je Kolarić pa dodao kako se zadnja bolnica u Zagrebu izgradila prije više od 70 godina. Stoga je nužno da se, pojasnio je Kolarić, uloži u medicinsku infrastrukturu kao i razvijanje usluga na spomenutom području.

A Predsjednica SDP-ova savjeta za zdravstvo u Zagrebu Sara Medved dodala je kako uz reorganizaciju domova zdravlja, koji bi trebali postati centralni nositelji zdravstvenih usluga u zajednici, treba raditi i na podršci budućem medicinskom osoblju.

-Moramo učiniti naše domove zdravlja atraktivnim mjestima za rad i specijalizaciju i na taj način privući novi kadar. Tako bismo posljedično smanjili i ogromni pritisak koji je na prisutan na leđima bolničkog sustava- zaključila je Sara Medved.

