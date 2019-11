Skupštinari su nam zadnja nada, trebamo i novi GUP i novi zakon

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana metropole nisu u skladu sa zakonom, istaknuto je na jučerašnjoj konferenciji za novinare osam strukovnih organizacija i znanstveno-obrazovnih ustanova, održanoj u prostorijama Društva arhitekata Zagreba (DAZ). Struka smatra da se o GUP-u mora povesti još jedna javna rasprava, prije svega jer, kažu, izmjene i dopune nisu usklađene sa Zakonom o prostornom uređenju te uredbama i planovima šireg područja, a postoji i cijeli niz tehničkih nepravilnosti i međusobnih neusklađenosti pojedinih dijelova dokumenta.

Hipodrom mora ostati sportu

Ministarstvo graditeljstva, podsjetimo, dalo je prekjučer zeleno svjetlo prijedlogu Grada, pri čemu je resorni ministar Predrag Štromar izjavio kako on, da sjedi u zagrebačkoj Skupštini, za GUP ne bi glasao.

– U politiku se ne miješamo, bavimo se samo strukom. No dosta govori i to što je prihvaćen tek jako mali broj primjedbi na prijedlog, a bilo ih je više od 30.000. K tome, u cijeloj svojoj karijeri nisam nikada čula za izraz “instruktivni rokovi”. Sada se uzdamo u zagrebačke skupštinare i njihovu savjest, nadamo se da će odbaciti ovakav prijedlog – rekla je Željka Jurković, predsjednica Hrvatske komore arhitekata. Istaknula je da je GUP plan nižeg reda te da mora biti u skladu s onim višeg reda, a to je Prostorni plan.

Nije u skladu sa zakonom, čulo se također, odrediti da je dovoljno GUP-om zadovoljiti 51 posto odredbi Prostornog plana pa kompletno područje hipodroma mora ostati namjene R1, odnosno sporta i rekreacije. Ivica Križić iz DAZ-a istaknuo je i da se o studiji koju je izradio Fakultet prometnih znanosti početkom godine ne može govoriti kao o stručnoj podlozi za smještaj javnih garaža te da se njome ne mogu pravilno odrediti njihove lokacije i kapacitet, dok je dekanu Arhitektonskog fakulteta Krunoslavu Šmitu broj primjedbi građana dovoljan dokaz da predložene izmjene GUP-a nisu ono što oni trebaju.

Ponuđena rješenja, pak, upozorio je, teško su ostvariva te mogu imati i šire posljedice.

Benzinske u zoni vodozaštite

Zaključak je struke da se mora donijeti novi GUP Zagreba, ali i novi zakonodavni okvir jer je nepostojeći Ministarstvo dosad izdalo čak tisuću stranica mišljenja i uputa, pa se i po tome vidi da je neadekvatan i nerazumljiv.

Popisano je 15 ključnih primjedbi na prijedlog izmjena i dopuna GUP-a, među kojima su, primjerice, i one vezane za zelene površine, golf-igralište i nacionalni stadion u Blatu, gradnju benzinskih postaja u II. zoni vodozaštite... Sve te predložene izmjene za struku su neprihvatljive te mogu imati dugoročno izrazito negativan utjecaj na širi prostor Zagreba.