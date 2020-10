SFeraKon prvi put na otvorenom: Super je, pitaju nas hoćemo li tako i dogodine

Nakon što je cijelo ljeto bio "dom" Art Parku, zagrebački Ribnjak ovog je vikenda postao omiljeno okupljalište svih geekova. Najveća hrvatska znanstveno-fantastična konvencija, SFeraKon, ove se godine iz dvorana i hodnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva i preselila na otvoreno. I to je bio, kažu organizatori, pun pogodak. Štadovi i šatori "razbacani" po dijelu parka bili su puni posjetitelja koji su, poštivajući epidemiološke mjere i držeći razmak, ipak hrlili na predavanja, tribine, okrugle stolove i radionice kojih je na programu na pretek sve do sutra u 15.30, kad konvencija završava. Ulaz je ove godine, za razliku od prošlih, slobodan.

- Ljudima se ovaj koncept sviđa, i često su nas pitali hoćemo li i iduće godine opet biti negdje vani - govori Vanja Kranjčević, jedna od organizatorica konvencije. Potvrdili su nam to i sami posjetitelji, pa je tako mama Ana Mikulić, koja je na konvenciju došla po prvi puta s djecom, rekla kako su joj koncept, kao i sama konvencija, super.

- Dobio sam drugu nagradu na likovnom natječaju SFERICE i sretan sam zbog toga. A ovdje mi se sviđa sve, i baš mi je drago da smo došli - oduševljen je bio sin Pave. Na konvenciji se može pronaći za svakog po nešto, pa tako fanovi Harry Pottera mogu "skoknuti" do štanda Ministarstva magije, gdje predsjednik društva Martin Gašparić zajedno s Valentonom Husarom prodaje čarobnjačke štapove te nakit i privjeske na temu svima omiljenog Dječaka koji je preživio, a knjigoljupci će ondje pronaći štandove s najboljim naslovima SF i fantasy žanrova. Za najmlađe su tu likovne i kreativne radionice, a oni najhrabriji mogu se okušati i u kunf-gu vježbama sa stručnjacima.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 10.10.2020., Zagreb - Najveca hrvatska znanstveno-fantasticna konvencija - Sferakon ove se godine odrzava u parku Ribnjak. Program ukljucuje kreativne radionice za djecu i odrasle, radionice izrade carobnih stapica iz popularno serijala o Harry Potteru, prezentacije recentnih zanrovskih romana, radionice radioamatera te dodjelu nagrade SFera i SFerica. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Okrepe je tu, dakako, na pretek, pa je tako na SFeraKonu i roštilj, a Udruga povjesne vještine "Manufactura Croatica" ondje poslužuje i povjesna pića grog na bazi rume te začinjeno crno vino.

- Gorg je mornarsko piće koje se radi po recepturi i 15.-16. stoljeća, a začinjeno vino rađeno je prema samostanskoj recepturi koja povijeset ima još u 14. stoljeću - kaže Neven Šego iz udruge koja, osim pića, na konvenciji prodaje i igračke-modele štitova, lukova i strijela i mačeva.

Konvencije bez cosplaya su gotovo nezamislive, no velik broj cosplayera odlučio je ipak doći bez kostima, s obzirom da im konvencija, zbog epidemioloških pravila, ne može osigurati svlačionice u kojima se mogu urediti i našminkati. A to je također, kažu, značilo i da ove godine nije bilo natjecanja u cosplayu. No, ipak su se između štandova mogli vidjeti ljudi odjeveni u svoje omiljene likove iz filmova, igara, knjiga i animea, a bilo je i poznatih poput repera Ede Maajke, koji je također, zajedno s djecom, došao u kostimu. Neki od njih, poput Petre Novak Sola i Terre Gite Matušek, ovdje su došle prvi puta. Obje su, kažu nam, osmašice, a cosplayom se bave tek nekoliko mjeseci, no u tome jako uživaju.

Edo Maajka.

- Ja sam došla kao Mukuro Ikusaba iz igre i animea Danganrompa, i za kostim mi je trebalo oko dva sata. Volim cosplay jer se mogu obući kao svoje najdraži lik, a bavim se time oko osam mjeseci - kazala je Petra, a Tea, odjevena u kostim lika Mikan Tsumiki iz iste franšize, ovog se hobija prihvatila tek nedavno.

- Sviđa mi se, i ovdje sam jer želim upoznati druge cosplayere - veli Tea.

Program završava sutra popodne, a do tad na programu je pregršt sadržaja. Večeras se održava veliki kviz na temu Zvjezdanih staza, a posljepodne će se podijeliti i književna nagrada SFERA. Sutra je planiran niz radionica i predavanja, a potpuni raspored može se vidjeti na poveznici - https://sferakon.org/satnica-2020/.