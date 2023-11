Rumunj pokušao ukrasti novčanik 46-godišnjoj Zagrepčanki, ali onda ga je hrabri muškarac zaustavio

na mirogoju

FOTO Ovako danas izgleda Bandićev grob: Bez spomenika, ali uz mnoštvo cvijeća istaknuo se jedan crtež

Blagdan je Svih Svetih. Građani od jutra obilaze groblja te pale svijeće i donose cvijeće. Dio njih zaustavio se i kod groba pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. Veći broj lampaša, svijeća s likom Isusa Krista te uz cvjetne aranžmane dva posebna: jedan s grbom Republike Hrvatske te drugi s grbom Grada Zagreba našli su mjesto uz križ na grobu jednog od najdugovječnijih gradonačelnika koji je preminuo u veljači 2022. Nakon smrti brojne kontroverze vezale su se uz mjesto ukopa uz arkade te spor oko toga može li se to mjesto koristiti. Naposljetku, grob je legaliziran, no nadgrobni spomenik još nije izgrađen. No, uz cvijeće i svijeće na Bandićevom grobu danas je mjesto našao i jedan uokviren crtež kuće.