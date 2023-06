Prometni stručnjak: Moglo je biti više mrtvih nego u Beogradu. Lakše je ubiti 50 ljudi Mercedesom nego pištoljem

Prometni stručnjak Željko Marušić komentirao je u subotu za Hinu sinoćnju nesreću na car meetu u Buzinu u kojoj je ozlijeđeno pet osoba, istaknuvši da se tu radi o prometnom terorizmu te da u takvom slučaju bijesni mercedes može biti ubojitije sredstvo od pištolja. “Svi koji prate društvene mreže o tome znaju dosta. Ovo se događa često, bilo je dogovoreno natjecanje mladih osoba koje su došle u posjed preskupih automobila", rekao je Marišuć te istaknuo da je to iznimno opasno nelegalno cestovno natjecanje. "Poanta je da se to ne smije dogoditi, policija mora takvo što ubuduće učinkovito sprječavati”, poručio je.

Video: Vožnja koja je prethodila stravičnoj nesreći u Buzinu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istaknuo je da se sinoćnji događaj, u kojemu se na car meetu 23-godišnji vozač Mercedesom zabio u gledatelje i drugi automobil, pri čemu je ozlijeđeno petero osoba, vrlo lako može usporediti s tragedijom u Beogradu. “Ovdje je moglo biti i više mrtvih nego u Beogradu. Čisto tehnički, ta dva slučaja su slična, netko je tamo djetetu dao ubojito sredstvo, a to je i Mercedes. Ako me pitate, što je ubojitije, pištolj ili bijesni automobil, Mercedes je ubojitije sredstvo od pištolja, lakše je ubiti 50 ljudi Mercedesom nego pištoljem”, smatra Marušić.

Poručio je da se, prema važećim zakonima, u ovom slučaju radi o kaznenom djelu obijesne vožnje, i istaknuo da bi policija trebala učinkovitije sprječavati ovakva nelegalna okupljanja. “Ovakve se situacije trebaju u korijenu suzbijati. Policija ima dovoljno resursa da prati društvene mreže, jer se ovakvi događaji objavljuju na njima, i treba ih suzbijati”, istaknuo je.

VEZANI ČLANCI:

Kaže da su svjedoci sinoćnje nesreće i sami priznali da se takva okupljanja stalno događaju, a da je policija, na kraju, izgleda, zadnja saznala za to.

Video: Zabilježen trenutak nesreće u Buzinu: Zbog uznemirujućeg sadržaja snimku ne donosimo u cijelosti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U zakon uvesti kazneno djelo prometnog terorizma

No, smatra da se uz represivno djelovanja, treba raditi na prevenciji sličnih događaja u budućnosti, kroz zakonske promjene ali i sprječavanja promocije ovog fenomena na društvenim mrežama, ali i u medijima. Osim što zagovara da se mladim vozačima do 24 godine zabrani upravljanje vozilima čija snaga prelazi 70 kilovata, smatra da bi mladima do te dobne granice trebalo u startu izdavati privremene vozačke dozvole koje bi im se oduzimale u slučaju teškog prekršaja. Isto tako, stajališta je da se u zakon mora uvesti kazneno djelo prometnog terorizma, jer je postojeća odredba obijesne vožnje nedovoljna.

VEZANI ČLANCI:

"Ta bi se odredba trebala uvrstiti za najbrutalnije, izravno pogibeljno kršenje prometnih propisa (...). Kažnjavala bi se izravnim istražnim zatvor, poništavanjem vozačke dozvole i doživotnom zabranom polaganja vozačkog ispit, trajnim oduzimanjem vozila, koje je vozač pretvorio u stroj za ubijanje, bez obzira tko je vlasnik”, objasnio je Marušić.

Izrazito je kritizirao i promociju takvog ponašanja u medijima, koja bi, prema njegovu mišljenju, trebala biti zabranjena. Istaknuo je da postoje kanali na društvenim mrežama koji potiču ovakvo obijesno ponašanje, koji se potom dijele na internetskim portalima i u drugim medijima.

“Ovo je prometni terorizam, ovo trebate sprječavati i takve se stvari ne smije poticati”, zaključio je Marušić.