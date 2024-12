Prometna nesreća u zagrebačkoj Dubravi: Automobil naletio na maloljetnicu, teško je ozlijeđena

Jučer oko 20 sati maloljetna pješakinja prelazila je cestu van obilježenog pješačkog prijelaza, ne uvjerivši se da to može učiniti na siguran način. – Stupivši na južnu kolničku traku Ulice Rudolfa Kolaka na nju je prednjim dijelom naletio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 36-godišnjak krećući se tom kolničkom trakom u smjeru sjeveroistoka – javlja Policijska uprava zagrebačka. U prometnoj nesreći pješakinja je teško ozlijeđena, a liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. a zbog obavljanja očevida promet Ulicom Rudolfa Kolaka od Ljubijske do Grižanske bio je obustavljen do 22.32 sati.